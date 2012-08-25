Pir Sultan Abdal Derneği'ni kundaklama!

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Kartal Şubesine sabaha karşı kundaklama girişiminde bulunuldu.

İstanbul Kartal'daki Çınardere (Kurfalı) mahallesinde 15 Alevi vatandaşın evine iki gün önce mavi boyayla çarpı işaretleri konmasının üzerinden 24 saat geçmeden yaşanan bu olay alevi vatandaşları tedirgin etti.

Gazeteport'un sorularını yanıtlayan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kartal Şubesi Başkanı Ali Ayık, olayın sabaha karşı saat 05.00'da yaşandığı ve komşular tarafından fark edilmesi ile yangının yayılmadan söndürüldüğünü belirtti.

Kartal Şube Başkanı Ali Ayık, ''Binamız prefabrik bir yapıya sahiptir. Duvar dibinde bulunan halıyı tutuşturarak yangın çıkarmak istemişler. Masa ve sandalye sandalyelerde yakılmış. Yangını komşularımız ve üyelerimiz hemen görüp, itfaiyeye haber verdiğinden yangın büyümemiş. Olay yeri inceleme geldi,tutanak tuttu; fakat şuan somut bir delil yok. Kamera kayıtları incelenecek'' dedi.

'Barış ancak halkların kardeşliği çerçevesinde gerçekleşir'

Adalet ve Kalkınma Partisi ( AKP ) iktidarının etnik ve mezhepsel farklılıkları körüklediğini belirten Ali Ayık, '' Alevi kesimin yoğun olduğu bir bölge burası. Daha dün Hürriyet Mahallesinde Alevi vatandaşlarımuzun evinin işaretlenmesini konuşurken, akabininde bu olayın gelişmesi mahalle halkını tedirgin etmiştir. İktidar partisinin içte ve dışta uyguladığı yanlış politikalar, içte de dışta da bombalar patlatıyor. Bu politikalar halkları birbirine düşman etmektedir. Önümüzdeki günlerde 1 Eylül Dünya barış gününü kutlayacağız. Barış ancak hakların kardeşliği çerçevesinde gerçekleşir. ''

''Alevilerin son dönemde maruz kaldığı olayları nasıl açıklıyorsunuz?'' sorusu üzerine Ali Ayık, '' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Alevilerin İbadethanesi olan Cem evlerine 'ucube' diyor, Sivas'ta yakılan masum insanların davasının zaman aşımına uğramasına 'hayırlı olsun' diyor. Dolayısıyla iktidar söylemleri ile bunu beslemiş oluyor'' açıklamasında bulundu.

''Sünni vatandaşların, yaşananlara tepkisi ne oldu?'' sorusuna ise Ayık, ''Dernek çevresinde, mahallemizde sünni komşularımızla şuana kadar hiçbir sorunumuz olmadı. Derneğe veya bize yönelik herhangi bir tehdit içeren tavırla karşılaşmadık. Bu bir politikadır ve yaşananlar da bunu sonucudur'' dedi.

Ali Ayık, Pir Sultan Abdal Derneği bünyesinde saat 19:30'da Kartal Meydanı'nda basın açıklaması ve protesto gösteri yapılacağını belirtti.