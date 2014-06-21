Pir Sultan Abdal anılıyor

25. Pir Sultan Abdal Anma Etkinlikleri, Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde bugün başlıyor.

Sivas katliamının 21. yıl dönümü etkinlikleri için de hazırlıklar başladı. Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı’nın organizasyonuyla Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde düzenlenecek 25. Pir Sultan Abdal Anma Etkinlikleri kapsamında bugün sanatçılar Arif Sağ, İsmail Şimşek, Yarın ise sanatçılar Ali Kaya Arı, Turan Çelik, İbrahim Ergin, Cem Doğan ve Hüseyin Korkmaz deyişler söyleyecek.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği eski Başkanı Murtaza Demir’in yönetiminde “Hacı Bektaş Veli, Şah Hayatı, Pir Sultan çizgisi” konulu panele Ali Haydar Avcı, Ali Rıza Aydın ve Rıza Yıldırım konuşmacı olarak katılacak. Kurbanların kesilip deyişler eşliğinde semahların dönüldüğü anma etkinliği pazar günü son bulacak.



2 Temmuz hazırlıkları



Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 33 aydın ve sanatçı ile 2 otel görevlisinin anılması için hazırlıklar başladı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Temsilcisi Hidayet Yıldırım başkanlığında, Behzat Şahin, Hacer Erdoğan, Mürvet Tutar, Ali Akyıldız, Emrullah Çınar ve Hüseyin Koca’dan oluşan Anma Komitesi, hazırladıkları anma programını Sivas Valiliği’ne iletti.

Programa göre, Alevi dernekleri 2 Temmuz günü Seyrantepe Cemevi önünde toplanarak saat 10.00’da yürüyüşe başlayacak. KESK ve bileşenleri ise Afyon sokaktan aynı saatte yürüyüşe geçecek. Her iki yürüyüş kolu Ethem Bey Parkı önünde birleşerek Mevlana Caddesi üzerinden Madımak Oteli önüne yürüyecek. Otelin önüne karanfil bırakılmasının ardından katliamda yakınlarını kaybedenler ve anma komitesi üyeleri açıklamalar yapacak