Protesto zincirine Koç Lisesi de katıldı: Gericiliğe karşı elden ele dolaşan özgürlük meşalesini taşımak boynumuzun borcudur

İstanbul Erkek Lisesi'nde başlayan 'liseli protestosu'na Koç Lisesi öğrencileri de katıldı. "Gericiliğe ve irticaya karşı elden ele dolaşan özgürlük meşalesini taşımak, boynumuzun borcudur" sözleriyle başlayan Koç Lisesi öğrencilerinin bildirisi, "Gün olur, devran döner! Ve biz, kardeşlerimizle omuz omuza çağdaş ve özgür eğitim yolunda güneşin sofrası kuruluncaya dek kendi aydınlığımızı birer meşale olarak yaratmayı görev biliriz” sözleriyle bitiyor.

Türkiye’nin köklü liselerinden İstanbul Erkek, Galatasaray, Cağaloğlu Anadolu, Bornova Anadolu, Vefa, Kadıköy Anadolu, Notre Dame de Sion ve İzmir Çiğli Fen Lisesi, Bakırköy Anadolu Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri, Türkiye Gençlik Birliği’ne bağlı Türkiye Liseliler Birliği bünyesindeki 365 farklı okul ve Eskişehir’deki üç lise peş peşe bildiri yayınlamıştı.



Koç Lisesi öğrencileri yayınladıkları bildiride, bütün liselilerle omuz omuza olduklarını açıkladı.



Koç Lisesi öğrencilerinin bildirisi şöyle;