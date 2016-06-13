Cağaloğlu Anadolu Lisesi velilerinden çocuklarına destek: Kul olmayı değil, birey olmayı seçtiler

İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin, mezuniyet töreninde Müdür Hikmet Konar konuşurken, sırtlarını dönerek protesto etmesiyle başlayan eylemlere liselerde çığ gibi büyürken, Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin velileri de, çocuklarının yayınladığı bildiriye sahip çıktı.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin velileri, yayınladıkları bildiride, çocuklarına destek vererek. "İtaat etmeyi değil, kul olmayı değil, birey olmayı seçmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi velilerinin bildirisi şöyle;

BASINA VE KAMUOYUNA

Çocuklarımız bağırdı,

Duyduk, ses veriyoruz !

Malum idarecinin üslubuyla sahte bir "CAL Veli Bildirisi" yayınlandı,

İsyan ettik, cevap veriyoruz !

Bizim çocuklarımız,

Kendi zekalarıyla, kendi emekleriyle, ailelerinin desteğiyle kazandıkları Cağaloğlu Anadolu Lisesinin gerçek sahipleridir.

İtaat etmeyi değil, kul olmayı değil, birey olmayı seçmişlerdir.

Geleneklerine sahip çıkarak, bunları nesilden nesile aktararak, dayanışmalarıyla, kardeşlik bilinçleriyle yarattıkları öğrenci merkezli özgür dünyalarını savunmak istemişlerdir.

Okulun boyasına, cilasına özgürlüklerini bedel olarak değişmeyi reddetmişlerdir.

Disiplin adı altında, ideolojisini dayatan, baskı kuran, konfeti günü gibi, Jugendfest gibi etkinlikleri yasaklayarak, güç gösterisi yapan bir anlayışa teslim olmamışlardır.

Görüyoruz, biliyoruz, şahidiz.

Jugendfest 2015 te tutarsız gerekçelerle, 2016 da gerekçe dahi sunulmadan iptal edilmiştir. Bu iptali, hepimizin içini yakan terör olaylarının ve şehitlerimizin arkasına saklamaya çalışan açıklamayı esefle kınıyoruz.

Laik Türkiye’nin okullarında, irticai eylem girişimlerini kınıyoruz.

Okullarına, özgürlüklerine ama en önemlisi kardeşlik ve dayanışma geleneklerine sahip çıkan bu çocuklardan öğrenecek çok şeyimiz var.

Onlar,

Geleceğin ve aydınlığın sahipleridir, ışığın yolcularıdır.

Çocuklarımızın YOLUNDAYIZ, çocuklarımızın YANINDAYIZ !

Saygılarmızla.

BİAT ETMEYEN CAL VELİLERİ