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Liselilerin protestosu sosyal medyada: #DiplomalıLiselilerAyakta

Twitter'da liseli öğrencilerin başlattığı protestolara destek veren paylaşımların sayısı 23 bini aştı

13 Haziran 2016 14:44

İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde, okul müdürü Hikmet Konar'a sırtlarını dönerek eylem yapmasının ardından Galatasaray Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi'nin de aralarında yer aldığı birçok okul yönetimi protesto eden bildiriler yayımladı. Liseli öğrencilerin protestoları sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılarının başlattığı #DiplomalıLiselilerAyakta hashtag'i, Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. Paylaşımların sayısı 23 bini aştı.

Ne olmuştu?

 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2015 yılında yaptığı değişiklikle önce İstanbul'daki 11 lisenin okul müdürlerini kendisi atamaya başladı. Daha önce liseye ait vakıfların da görüşü alınarak bazı sınavlara tabii tutulan, aynı okulda öğretmen ya da müdür yardımcılığı yapanların müdür olarak görevlendirildiği okullarda bu sistem yapılan yasal düzenlemeyle kaldırıldı. 

Yapılan düzenlemeyle yeni yasa; MEB'e bazı okulları 'Proje Okul' olarak seçerek öğretmen ve müdürlerini sınavsız atama hakkını veriyor. 

İstanbul Erkek Lisesi'nde başlayan eylemler, öğrencilerin atamayla gelen okul yönetimlerinin uyguladıkları faaliyetler nedeniyle yürüttükleri protestolarla devam ediyor.

Lise öğrencilerinin yayımladıkları bildilerinden bazı başlıklar şöyle;

Galatasaray Lisesi: Tercihen 120 IQ seviyesinde, akli dengesi yerinde müdür aranıyor

Cağaloğlu Anadolu Lisesi: Ben yanmasam sen yanmasan biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa

B.A.L: Gelin padişah yalakalarına hep birlikte sırtımızı dönelim

Vefa Lisesi: Hep beraber karanlığa sırtımızı dönmeye hazırız

Kadıköy Anadolu Lisesi: Işığa koşacağız

Notre Dame De Sion: Anti-faşist mücadeleyi kuvvetlendirmek gerekiyor

Ankara Gazi Anadolu Lisesi: Zulme sessiz kalmayacağız

İzmir Çiğli Fen Lisesi: Beraber olursak başarabiliriz

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