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167 yıllık Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde karma eğitim sona eriyor

Karara, veli ve öğrenciler tepki gösterdi

15 Haziran 2016 12:04

167 yıllık Beyoğlu Anadolu Lisesi karma eğitime veda ediyor. Okula gelecek eğitim öğretim dönemi itibarıyla sadece kız öğrenci alınacak. Karara, veli ve öğrenciler tepki gösterdi.

Okul müdürü İsmail Onay Hürriyet’ten Esra Ülkar'a yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı. 210 kontenjanlı okula gelecek eğitim öğretim dönemi itibarıyla sadece kız öğrenciler alınacak. Durumdan rahatsız olduklarını belirten bir kız öğrenci, “Gerekçe olarak erkek öğrencilerin, okulun tarihi yapısına zarar verdiği ve basketbolgibi şeyler için çok fazla bütçe ayrılmasını istediği söylendi. Bunları kız öğrenciler de istiyor. Bunun bahane olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Okulun bu durumuna üzüldüklerini belirten bir erkek öğrenci de şunları söyledi: “Velilerimiz de bu kararı desteklemiyor. Birkaç seneye kadar imam hatip lisesi olacağını düşünüyoruz.”

 

Teklif okul müdüründen

 

Okulun 2002 yılına kadar kız lisesi olarak eğitim verdiğini söyleyen müdür İsmail Onay, lisenin orijinal haline dönüştüğünü savundu. Onay şöyle konuştu: “2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren sadece kız öğrenciler alınacak. Çok abartılacak bir şey değil” açıklamasını yaptı. Onay, neden bu uygulamaya geçildiği sorusuna şu yanıtı verdi: “Burası tarihi bir okul. Orijinaline döndü. Bu kararın alınmasına etki ettim. Teklif ettim, Bakanlığa sundum. Bakanlık kabul etti.”

 

Mesajla bildirildi

 

Değişiklik okul müdürü tarafından velilere SMS ile bildirildi. Mesajda şu ifadeler yer aldı: “Okulumuzda binamızın fiziki şartları değerlendirilerek tarafımdan yapılan teklif üzerine kademeli olarak yalnızca kız öğrenci alınacaktır. Bu konuda öğrencilerimizin kendilerini zor durumda bırakacak tutum ve davranışlardan kaçınmalarını önemle istirham ederim.”

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