Protesto bildirisi yayımlayan Samsun Anadolu Lisesi'ne polis çağrıldı

Son dönemde birçok lisenin art arda gelen protestosuna katılarak, bildiri ile okul yönetimini eleştiren Samsun Anadolu Lisesi öğrencilerine destek için okula mezun öğrencilerin gelmesi üzerine okul idaresi polis çağırdı.

Bianet’e konuşan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Samsun Şube Başkanı İsmail Yavuz, bildiriyle ilgili olarak mezun ve şimdiki öğrencilerin okul bahçesinde toplanması üzerine okul idaresinin polis çağırdığını söyledi.

“Terörle Mücadele Şubesinden ekipler okula gelmiş, öğrencilere müdahale oldu mu bilmiyoruz, ancak daha sonra olay sönümlenmiş.”

Samsun Anadolu Lisesi isimli Twitter hesabından da yaşananlarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Az önce mezunlarımız okulda bulunan öğrencilerin yanına desteğe geldi. Amaçları ilgili konuyu okulda bulunan herkese anlatmak ve bilgilendirmek, ortak paydada buluşmaktı.

"Okul bahçesinde öğrencilerle konuşma yapan mezunlarımız okul idaresi tarafından zorla dışarı çıkartıldı. Okula polis çağrıldı.

"Öğrencilerimiz disiplin suçu işlemekle tehdit edilip teneffüs vaktinde zorla içeri sokuldu. Okulumuzda 12. Sınıf öğrencilerine kasti olarak yaptırımda bulunuluyor. Sınıf defterlerine idare tarafından el kondu."

Erdoğan’dan tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önceki gün katıldığı MÜSİAD iftarında Türkiye’nin köklü liselerinin öğrencilerinin protestosunu, “Bunca hadiseden ders almayan birilerinin, hâlâ liseleri, üniversiteleri kaşıyarak yeni huzursuzluklar peşinde koştuklarını biliyoruz” sözleriyle değerlendirmişti.