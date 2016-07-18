Prof. İbrahim Kaboğlu: Anayasadan 'hukuk devleti' ibaresi kaldırılırsa cuntacılara idam cezası uygulanabilir!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin ardından yaptığı konuşmalarda toplanan halkın cuntacılara yönelik “İdam isteriz” sloganlarına “Demokrasilerde halkın taleplerine dile getirmek hakkıdır” yanıtını verdi. Erdoğan’ın hükümetin konuyu muhalefetle görüşeceğini belirtmesiyle ciddi bir boyuta ulaşan idam tartışmasına ilişkin T24’e konuşan anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu, idam cezasının geri getirilmesinin ‘kendine hukuk devleti diyen bir devlette mümkün olmadığını’ söyledi. Hukuk devletinde çıkarılan yasaların geriye dönük işletilemeyeceğine vurgu yapan Kaboğlu, “İdam cezası geri getirilip anayasadaki hukuk devleti ibaresi kaldırılırsa darbe girişiminde bulunanlar idam edilebilir” ifadelerini kullandı.

İdam cezasının 1984 yılında fiilen, 2004 yılında da hukuken kaldırıldığını hatırlatan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Kürsüsü Başkanı Prof. İbrahim Kaboğlu, geri getirilmesi halinde Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerdeki taahhütlerini çiğnemiş olacağını kaydetti. Kaboğlu, idam cezası geri getirilse bile, geri dönük uygulanamayacağı için darbe girişiminde bulunan cuntacıların idam edilemeyeceğini ifade ederek, “Hukuk devletiyim’ diyorsanız idam cezasını geri getiremezsiniz” dedi.

“Anayasal darbe olur”

Kaboğlu, “Anayasadaki ‘hukuk devleti’ ibaresinin kaldırılması halinde idam cezası uygulanabilir mi?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

“Hukuk devleti ibaresi kaldırılıp böyle bir uygulama yapılabilir ancak bu biraz da Türkiye toplumunun reaksiyonuna bağlı"

Kaboğlu, anayasadaki ‘hukuk devleti’ ibaresinin kaldırılmasının ‘anayasal darbe’ olacağına da dikkat çekti.

“Fiili durum yaratılıp hapishanede de öldürülebilirler!”

Prof. Kaboğlu, anayasada değişikliğinin ardından geriye dönük uygulamanın mümkün olmadığını ancak filli durum yaratılarak cuntacıların hapishanede de öldürülebileceğini de ifade etti.

Erdoğan "Bu sizin hakkınızdır" demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün (17 Temmuz 2016) öğle namazına müteakip Fatih Camii’nde 15 Temmuz’daki darbe girişiminde hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreninde “İdam isteriz” sloganına ilişkin şöyle konuşmuştu:

"Değerli kardeşlerim, dün de ifade ettim. Demokrasilerde halkın talebi bir kenara konulamaz. Bu sizlerin bir hakkıdır. Bu hak anayasal olarak gerekli olan mevkilerde değerlendirilmesi yapılır ve karar verilir”

Erdoğan, akşam saatlerinde Üsküdar-Kısıklı’daki evinin önünde toplanan vatandaşlara yönelik yaptığı konuşmada da "Öyle zannediyorum ki, hükümetimiz ana muhalefetiyle, muhalefetiyle görüşmek suretiyle burada bir karara varacaktır. Bu kararı da fazla da geciktiremeyiz, çünkü bu ülkede darbe yapanlar bunun bedelini ödemek zorundadır” demişti.