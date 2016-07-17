Erdoğan: İdam talebini hükümet muhalefetle görüşecek; kararı fazla da geciktirmeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişimi sonrası yaptığı sokağa çıkma çağrısını yineleyerek, "Herkes bulunduğu yeri tutsun yeter" dedi.

Erdoğan, idam talebine ilişkin olarak, "Öyle zannediyorum ki, hükümetimiz ana muhalefetiyle, muhalefetiyle görüşmek suretiyle burada bir karara varacaktır. Bu kararı da fazla da geciktiremeyiz, çünkü bu ülkede darbe yapanlar bunun bedelini ödemek zorundadır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-Kısıklı'daki evinin önünde halka seslendi. Burada, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da Cumhurbaşkanı'nın yanında yer alması dikkat çekti. Davutoğlu, Erdoğan ve partisinin en yetkili merkez organı olan MKYK'nın üyeleriyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından 22 Mayıs 2016'da yapılan olağanüstü kongre ile görevine veda etmişti. Davutoğlu, veda konuşmasında "Bu karar benim tercihim değildir, zaruretin neticesidir" demişti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bunlar adeta bir kanser virüsü gibi. Bir metastaz dönemindeler. Ülkeyi asla bunlara kaptırmayacağız. Şu anda emniyet güçlerimiz aynı şekilde birçok yere operasyon yapıyor ve bu operasyonları yapmak suretiyle gerekli dersi veriyorlar. Herkes bulunduğu yeri tutsun, yeter.

(İdam isteriz sloganları)

Tüm meydanlarda bu temenniyi hükümet olarak da devlet olarak duyuyoruz. Sizin taleplerinizi yok farz edemeyiz. Demokrasilerde halk ne diyorsa karar odur. Öyle zannediyorum ki, hükümetimiz ana muhalefetiyle, muhalefetiyle görüşmek suretiyle burada bir karara varacaktır. Bu kararı da fazla da geciktiremeyiz, çünkü bu ülkede darbe yapanlar bunun bedelini ödemek zorundadır. Bu ülke bu kadar ucuz değildir.

Gerek Pensilvanya’daki o zat, teröristbaşı, Fethullahçı Terör Örgütü’nün başını isteyeceğiz. Dostlarımızın da tavrını göreceğiz. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne FETÖ ismen de girmiştir. Bunları kendilerine göndermek suretiyle isteyeceğiz. Batı ülkelerinde olanları isteyeceğiz. Bakalım ne yapacaklar, gönderecekler mi, göndermeyecekler mi? Fakat askerimizin içinde bunlara bulaşmamış olanlara, yargımıza çok teşekkür ediyorum. Dik durdular, eğilmediler, gereğini yaptılar. Yine gereğini yapacaklarına inanıyorum. Ve bizler yasama, yürütme, yargı organlarımızın çok daha koordineli çalışacağına inanıyorum.

TBMM’yi bombaladılar. Bunların vatan diye bir derdi yok, memleket diye bir derdi yok. Bunlar tahşiye örgütü. Son çırpınışlarını yaşıyorlar. 3. Ana Jet Üssü’ne operasyonu yaptık, başarılı bir operasyon oldu. Bir helikopterle Yunanistan’a kaçmak istediler ve hemen ardından Sayın Çipras’la görüşmemiz oldu, kendileri helikopteri hemen verdiler. 8 kişiyle ilgili de 15-20 gün içinde teslim edeceğiz dediler.

(İdam isteriz sloganları)

Çok teşekkür ederim, ilgi ve alakanıza. Buradan Ankara’ya dönmem gerekecek ve çalışmalarımıza devam edeceğiz ama meydanlardan çekilmek yok. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi devam edeceğiz."