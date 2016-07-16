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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakan Yıldırım'dan, "İdam isteriz" diyen vatandaşlara: Mesajınızı aldık, gerekeni yapacağız!

"Bu alçak paralel terör örgütünü yok etmeden bize uyumak haram"

16 Temmuz 2016 22:36

Başbakan Binali Yıldırım, cuntanın darbe girişimine ilişkin olarak, "İş henüz bitmedi, görev henüz bitmedi. Bundan sonra Kızılay'a iniyoruz. Demokrasi nöbetine devam iniyoruz" diye konuştu. Yıldırım, "İdam isteriz" temposu tutan vatandaşlara "Mesajınızı aldık, gereken neyse yapacağız" karşılığını verdi. Başbakan, "Bu alçak paralel terör örgütünü yok etmeden bize uyumak haram" diye konuştu.

Meclis bahçesinde konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sevgili kardeşlerim, Türkiye'de asker kıyafeti içerisine girmiş paralel terörist çetelerinin Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliğini bozmaya yönelik kalkışmasını demokrasi zırhını takarak, tankların üzerine çıkarak gerekli dersi veren bu yüce milletin adı Türk milletidir. Sizinle onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Sevgili kardeşlerim, iş henüz bitmedi. Görev henüz bitmedi. Bundan sonra Kızılay'a iniyoruz, demokrasi nöbetine devam ediyoruz. (İdam isteriz sloganları) Çünkü, mesajınızı aldık. sevgili kardeşlerim, gereken neyse yapılacak! Bunlar, bu çapulcular, Türk Milleti'ni tanımamışlar, bunlar haysiyetlerini satmış alçaklardır. Bu millet, ne kadar zorlukları aşa aşa geldi, işte demokrasimize milli iradeye darbe yapmaya kalkanlar, darbeyi kendileri yemiştir. Türk milleti bunlara en büyük darbeyi vurmuştur. Hepinizi kalbinden öpüyorum. İstiklal uğrunda gelecek uğrunda, ülkemizin bekası uğrunda tankların tepesine çıkan, askerlerin göğsüne yumruğuyla "Dur" diyen bu aziz milletin evlatların hepsinin gözlerinden, alnından öpüyorum. Bizi, sevgili kardeşlerim, bunlar her şeyi hesap ettiler ama bir şeyi unuttular. O da, bu ülke sevdalısı Başkomutan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan!

Karşısında hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha cümle alem gördü. Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, bu ülkede Türkiye'de ister bölücü, ister paralel hiçbir terör örgütü asla ve asla barınamayacaktır. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimize kastedenler, gerekli cevabı alacaklardır. 

Bu alçak terör şebekesini, bu alçak bölücü terör örgütünü yok etmeden bize uyumak haramdır. Şimdi sizleri Kızılay’a, ikinci demokrasi nöbetine davet ediyorum. Hep beraber Kızılay’a ineceğiz. Dünyaya, dosta, düşmana, Türk milletinin bağımsız sevdasını, aşkını göstereceğiz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.

 

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