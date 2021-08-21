Prof.Dr. Mehmet Naci İnci: Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun görevden alınması sonrası atanan akademisyen

Boğaziçi Üniversitesi'nin protestolara neden olan eski rektörü Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınması sonrası göreve Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

Göreve atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Melih Bulu'nun yerine vekaleten rektörlük görevini sürdürüyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt'un atandığı da belirtildi.

Prof. Dr. Naci İnci kimdir?

1987'de Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü'nden lisans derecesini aldıktan sonra, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı.

1993-1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994'de Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da da doçent oldu.

1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak çalışan İnci, 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı.

İnci, burada araştırma laboratuvarları ile bazı diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında da görev aldı.

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde profesör olan İnci, 2014-2018 yılları arasında bölüm başkanlığı yaptı.

İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan İnci, üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında iki uluslararası patente sahip.

Boğaziçi Üniversitesi protestoları nasıl başladı?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ocak 2021 tarihli kararnamesi ile Melih Bulu'nun getirilmesi sonrası üniversitede aylar süren protestolar düzenlenmişti.

Rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenci ve akademisyenlerin düzenlediği protestolarda, çok sayıda öğrenci gözaltına alınmış, bazılarının elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınması tepki çekmişti.

Protestolara başka üniversiteler de destek vermişti.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük konusunda yaşanan ilk tartışma değildi.

2016 yılında üniversitede ilk kez "seçilmiş" değil, "atanmış" bir rektör göreve getirildi. Görevi Melih Bulu'ya devredecek olan Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın 2016 Kasım'ında atanması, "kayyum" eleştirilerine neden olmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde o dönemki rektörlük seçimlerinde Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, oyların yüzde 86'sını alarak üniversite tarihinin rekorunu kırmıştı. Rektörlük seçimlerinde aday olmayan Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın Barbarosoğlu yerine göreve atanması tepki çekmişti.

Üniversitedeki öğrenci oluşumları ve birçok akademisyen, o dönemden bu yana üniversitede atanmış değil seçilmiş bir rektörün görev yapması gerektiğini savunuyor.

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