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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Yekta Saraç, Melih Bulu ve Naci İnci hakkında suç duyurusu

24 Temmuz 2021 21:14

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, üniversite yönetimine atanan Prof. Dr. Melih Bulu, yardımcısı ve Bulu'nun görevden alınmasını ardından vekaleten rektörlüğe atanan Prof. Naci İnci ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç hakkında suç duyurusunda bulundu.

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