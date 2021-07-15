Öğrenci ve akademisyenlerin protestoları için "6 ayda biter" diyen Prof. Melih Bulu, 7. ayında Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, vekâleten üniversitenin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Rektörlük adaylığı için başvuru ilanına çıkıldı. Başvurular 2 Ağustos'a kadar sürecek.

7 ay önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla göreve gelen eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevinden alındı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bulu'nun göreve atanmasının ardından, rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenci ve akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenlenmişti. Protestolara diğer üniversitelerden de destek gelmişti.

Akademisyenlerin protestoları, her gün rektörlük önünde sürüyordu.

Bulu, protestoların başladığı ilk günlerde, "krizin 6 ay süreceğini öngördüğünü" söylemişti.

Naci İnci vekâleten atandı

Bulu'nun yerine, yardımcısı Prof.Dr. Naci İnci, vekâleten atandı.

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993-1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi'nde konuk profesör olarak bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu döneminin başlaması ile birlikte kendisiyle çalışmayı kabul eden ilk akademisyenlerden olan İnci rektör yardımcılığı görevinin ardından vekaleten Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Müdürü de olmuştu. Fizikçi olan İnci'nin sosyoloji, siyaset bilimi, tarih, psikoloji gibi sosyal bilim dallarındaki yüksek lisans programlarını ve tezlerini koordine eden SBE'nin başına geçmesi Boğaziçi akademisyenleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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Prof. Dr. Melih Bulu'nun sosyal medya hesabından "rektör" titrini silmediği görüldü.

Resmi Gazete'yi yalanladı

Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla haberin asılsız olduğunu iddia etti.

Bulu, daha önce hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlarken söylediği "Peki bundan şeyin haberi var mı, mesela benim" yazdığı postuna göndermeye bulunarak "Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır" dedi.

Prof. Bulu, paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

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Ocak ayında atanmıştı, atama kararı protestolarla karşılanmıştı

Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ocak 2021 tarihli kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmiş, 2 Ocak 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Bulu'nun göreve atanmasının ardından, rektörün üniversite dışından atanmasına tepki gösteren ve rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenciler ile akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolara başlamıştı. Gösterilerde onlarca öğrenci gözaltına alınmıştı, bazılarına elektronik kelepçe takılmış, ev hapsi cezası verilmişti. Melih Bulu, "6 ayda biter" demişti; Boğaziçi akademisyenlerinin eylemleri 6 ayı geride bırakmıştı Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, atama kararına tepki olarak her gün rektörlük binasına sırtlarını dönerek eylem yapıyordu. Bulu, protestoların başladığı ilk günlerde "krizin 6 ay içinde biteceğini öngördüğünü" söylemişti.

Prof. Dr. Melih Bulu kimdir?

Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

Prof.Dr. Bulu, özel sektörde TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 Programlarında çalıştı. P&G'de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler aldı.

Benzeri şekilde çalışma hayatında gerek profesyonel gerekse girişimci olarak bir çok üretim ve servis sektöründeki firmada strateji ve yönetim konularında danışmanlıklar yaptı.

Prof. Bulu 2009’da başlayan tam zamanlı akademik kariyeri boyunca bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü, uluslararası işbirliği koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

2002'de AKP Sarıyer ilçe teşkilatı kurucusu olan Bulu, 2015'te AKP İstanbul Milletvekili aday adayı olarak seçimlere katılmıştı.