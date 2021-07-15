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"Direne direne kazanmak": Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınması sosyal medyanın gündeminde

7 ay önce Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınması sosyal medyada en çok tartışılan konu haline geldi.

15 Temmuz 2021 08:49

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7 ay önce Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınması sosyal medyada en çok tartışılan konu haline geldi. Bulu'nun görevden alınmasına yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazılar şöyle:

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"Direne direne kazanmak": Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınması sosyal medyanın gündeminde

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"Direne direne kazanmak": Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınması sosyal medyanın gündeminde

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"Direne direne kazanmak": Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınması sosyal medyanın gündeminde

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"Direne direne kazanmak": Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınması sosyal medyanın gündeminde

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"Direne direne kazanmak": Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınması sosyal medyanın gündeminde

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"Direne direne kazanmak": Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınması sosyal medyanın gündeminde

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