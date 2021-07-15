YÖK, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü için başvuru ilanı açtı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan eski AKP aday adayı Prof. Melih Bulu, aylardır süren protestoların ardından bugün yine Erdoğan’ın imzasıyla görevinden alındı. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) rektörlük adaylığı için başvuru ilanı yayımladı. Başvurular 2 Ağustos'a kadar sürecek.

TIKLAYIN - Öğrenci ve akademisyenlerin protestoları için "6 ayda biter" diyen Prof. Melih Bulu, 7. ayında Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alındı

YÖK’ün sayfasında yer alan ilan şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi İçin Rektör Adaylığı Başvuru İlanı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması yapılacaktır. Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 15/07/2021 tarihinden 02/08/2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilirler. a) Başvuru dilekçesi b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi c) Ekte​ sunulan formatta Rektör Adayı Bilgi Formu d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge f) Bulunduğunuz veya son görev yaptığınız Üniversite/Kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.

Not : Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, " rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.