Melih Bulu, Resmi Gazete’ye inanmadı, görevden alınması için “yalan haber” dedi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınan Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla haberin asılsız olduğunu iddia etti. Paylaşımı kısa bir süre sonra silen Bulu, daha sonra da Instagram hesabını kapattı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla görevden alındı.

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Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasına rağmen, Prof. Dr. Bulu Instagram hesabından haberin asılsız olduğunu öne sürdü. Bulu, daha önce hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlarken söylediği "Peki bundan şeyin haberi var mı, mesela benim" yazdığı postuna göndermeye bulunarak "Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır" dedi.

Prof. Bulu, paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun sosyal medya hesabından "rektör" titrini silmediği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı

Prof. Bulu, kararı yalanladığı paylaşımını sildikten bir süre sonra, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

https://twitter.com/home

Bulu, Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşmasından yaklaşık 2 saat sonra Instagram hesabını kapattı.