Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Naci İnci atandı

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevden aldığı Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi atadı. İnci, Bulu'nun görevden alınmasıyla Rektör Vekili olarak atanmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

İnci, vekaleten rektörlük görevine atanmıştı

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanması tepki çeken ve 6 ayı aşkın protestoların ardından görevden alınan Melih Bulu'nun yerine vekaleten rektörlük görevini sürdüren İnci, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmen göreve atanmış oldu.

İnci, Bulu'nun rektör yardımcılığı teklifini kabul etmesiyle üniversite bileşenleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Mezunlar, İnci'nin adaylığını çekmesini istemişti

Boğaziçi Üniversitesi yurt içi ve yurtdışı mezunlarının 30 Temmuz'da çevrimiçi olarak yaptıkları rektörlük oylamasında Rektör Vekili Naci İnci'ye yüzde 89,4 oranında ret oyu verilmiş, İnci'nin adaylıktan çekilmesi talep edilmişti.

Naci İnci kimdir?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993–1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

İnci, 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.

Mustafa Kurt kimdir?

Prof. Dr. Mustafa Kurt, 1981- 1985 yıllarında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde lisans eğitimi aldı. Kurt, Marmara Üniversitesi'nde 1985- 1987 yıllarında yüksek lisans, 1987- 1993 yıllarında ise doktora yaptı.

Kurt, Marmara Üniversitesi'nde 2002- 2013 senelerinde Prof. Dr. unvanıyla Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü'nde görev aldı. Kurt, 2013'ten beridir Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nde görev alıyor.