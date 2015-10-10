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Polisten savunma: Arama yapmadık çünkü...

Gar kavşağındaki patlamanın gerçekleştiği bölgeye girişlerde polis araması yapılmadığı ortaya çıkmıştı

10 Ekim 2015 16:01

Ankara'da Barış Mitingi'nin yapılacağı Sıhhiye Meydanı'na yürümek üzere gar kavşağında toplanan korteje yapılan ve 95 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yeterli güvenlik önlemi almadığı gerekçesiyle eleştirilere hedef olan polis, aramaların rutin olarak Sıhhiye'de yapıldığını söyledi.

Patlama esnasında alanda olan Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, gar kavşağındaki patlamanın gerçekleştiği bölgeye girişlerde polis araması yapılmadığı aktarmıştı.

CNN Türk muhabiri Kenan Şener'in ulaştığı polis kaynakları, daha önceki eylemlerde de aramanın mitingin yapılacağı Sıhhiye Meydanı'nda gerçekleştirildiğini belirtti.

Şener'in aktarımına göre, polis kaynakları, "Arama noktasını her zaman geride, Sıhhiye noktasında kuruyoruz" dedi.

CNN Türk ekranlarına çıkan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, konuya ilişkin olarak AKP Kongresi'ne katılmadan önce gazeteci olmasında rağmen yaklaşık 6 kez arandığını açıkladı.

Adalet ve Sağlık bakanları ile ortak açıklama yapan İçişleri Bakanı Selami Altınok ise istifa edip etmeyecekleri sorusunu yanıtlarken "mitingle ilgili olarak güvenlik zafiyeti olmadığını" ve tedbirlerin alındığını savundu. 

 

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