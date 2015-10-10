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Yeni Şafak yazarı: Seçim çalışman Ankara'daki çocuklara kıyılarak yapıldı Demirtaş

"Bu ülkede yürüş alanı bombalayarak baraj aşmaya çalışan,bomba atan tek adres var"

10 Ekim 2015 15:12

Yeni Şafak internet sitesi yazarı Cemile Bayraktar, Ankara'daki Barış Mitingi'nde meydana gelen ve 95 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından "Seçim çalışması olmayacak" ifadesini kullanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a "Neden seçim çalışması yapasın ki bugün Ankara'daki çocuklara kıyarak yapıldı seçim çalışman Demirtaş" dedi. Bayraktar, "Bu ülkede yürüş alanı bombalayarak baraj aşmaya çalışan, bomba atan tek adres var" diye konuştu.

Cemile Bayraktar'ın tweetleri şöyle:

"Ankara'dan gelen acı haber çok üzdü, sabır ve rahmet dilerim.Bu ülkede yürüş alanı bombalayarak baraj aşmaya çalışan,bomba atan tek adres var.

Acının meyvesini 3 yaşındaki çocuğun yanında babasını öldürenler yer,mağduriyet siyaseti yapacak.

Demirtaş: "Seçim çalışması olmayacak artık'. 

Neden seçim çalışması yapasın ki bugün Ankara'daki çocuklara kıyarak yapıldı seçim çalışman Demirtaş: "Seçim çalışması olmayacak artık.''

Bayraktar, daha sonra Twitter'da paylaşılan mesajları ve kendisine yönelik eleştirileri şöyle yanıtladı:

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