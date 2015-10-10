Tabipler Birliği'nden Ankara için doktor çağrısı: Acilen nöbete

Ankara’da bugün öğle saatlerinde yapılacak 'Emek, Barış, Demokrasi' mitinginin toplanma yeri olan Ankara Tren Garı kavşağında, kortej oluşturulduğu sırada gerçekleşen patlamada 100'e yakın kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Patlamanın ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Mitingin katılımcıları arasında yer alan Türk Tabipler Birliği'nin Başkanı Beyazıt İlhan Hacattepe, İbni Sina, Numune, ve Ankara hastanelerinde görev yapan hekimleri yaralılar için acilen nöbete çağırdı.

Sağlık Bakanı ile görüştü

Beyazıt İlhan, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile de telefonla görüştüğünü belirterek durum hakkında kendisine bilgi verdiğini söyledi.

İlk müdahaleyi öğrenciler yaptı

Patlamanın TTB binasına yakın yerde gerçekleştiğini belirten İlhan bu sayede hekim arkadaşlarının ve tıp öğrencilerinin yaralılara ilk müdahaleleri yaptığını ifade etti. Beyazıt İlhan TTB genel merkezine giderek bir kriz masası oluşturacaklarını da ifade etti.

Patlamanın ardından Hacattepe, İbni Sina, Numune, ve Ankara Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar için kan bağışı çağrısında bulunuldu.