Demirtaş, Ankara'daki saldırıda devleti işaret etti

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara'da Barış Mitingi'nde meydana gelen ve en az 95 kişinin hayatını kaybettiği, 246 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili olarak "Çok büyük katliamla karşılaştık. Vahşice barbarca bir saldırı gerçekleşti" dedi.

Demirtaş "Saldırı, Diyarbakır ve Suruç'un tıpa tıp benzeri ve devamı. Bilanço çok ağır" diye konuştu. Saldırıya ilişkin devleti işaret eden Demirtaş, "Kamu güvenliğini sağlayacağız adı altında her gün onlarca genci katleden devlet, Ankara’nın göbeğinde büyük bir katliama imza atmıştır" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın İstanbul'daki il binasında düzenleyeceği basın toplantısı öncesi Ankara'daki patlama haberi gelince bulunan gazeteciler ve çalışanlar dışarı çıkarılarak binada partililer tarafından arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasından sonra Demirtaş binaya geldi. Tekrar içeri alınan gazeteciler ve katılanların üzerleri arandı.

Demirtaş'ın gelişmeler ardından Ankara'daki patlamalara ilişkin olarak yaptığı açıklamaları şöyle:

“Çok sayıda sivil toplum örgütünün, siyasi partinin ülkemizde barış olsun diye, akan kan dursun diye toplumun genel beklentisini yerine getirmek üzere düzenlediği mitinge çok vahşice, barbarca, alçakça bir saldırı gerçekleştirildi. Diyarbakır mitinginde ve Suruç’ta gerçekleşen saldırını tıpatıp benzeri ve devamı olduğu anlaşılıyor. Arkadaşlarımız katliamın yaşandığı yerden bize aktardıkları ilk bilgiler itibariyle bilanço çok ağır. Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var. Durumu ağır olan arkadaşlarımız var.



Çılgınlaşmış, aklını yitirmiş, insanlığını yitirmiş, haysiyetini yitirmiş bir anlayışla karşı karşıyayız. Ülkede yapamayacakları hiçbir çılgınlık yok.

Bütün bu olanlar bunu gösteriyor. Diyarbakır ve Suruç’ta gerçekleşen katliamla ilgili arkasındaki güçler ve arkasındaki faillerle ilgili tek bir kişi dahi ortaya çıkarılmış değil. Herhalde bu soruşturmaları yürütmekle sorumlu biz değiliz. İktidarda olanlardır. AKP iktidarının eveleme, geveleme hakkı ve şansı çoktan bitmiştir. Katilsiniz! Eliniz kanlıdır, yüzünüzden, ağzınızdan, tırnağınıza kadar her yerinize kan sıçramıştır. En büyük terör destekçisi olduğunuz ortaya çıkmıştır. Ülkemizde en fazla terör uygulayan, yurt içinde ve yurt dışında terör anlayışını halka dayatan bir zihniyet olduğunuz ortaya çıkmıştır.



Bir çete lideri, son derece güvenlik içerisinde miting yapabiliyor. ‘Oluk oluk kan akacak’ diyor. Çete liderine bu ülkede güven içerisinde miting yaptıran bu devlet, barış isteyenlere miting yaptırmıyor. Yani halka şu mesaj veriliyor; bu ülkede devleti yönetenlere şuanda devleti ele geçirmiş olanlara, toplumun üzerine bir kabus gibi çökmüş olanlara kulluk etmeyenlere yaşama şansı yok deniliyor. Ankara’daki barbarlık, vahşetin başka hiçbir tanımı yoktur. Ülkede her türlü güvenlikten mevcut iktidar sorumludur. Kamu güvenliğini sağlayacağız adı altında her gün onlarca genci katleden devlet, Ankara’nın göbeğinde büyük bir katliama imza atmıştır. Kamu güvenliği açısından en büyük tehdit şu anda bu zihniyetin kendisidir."



‘Alçakların önünde aslan diz çökmeyeceğiz'





"Toplumumuz Türk’ü ve Kürt’üyle bundan emin olmalıdır. Evet acı büyük, yaşadığımız süreçle çok vahim saldırılarla karşı karşıyayız. Ama bu alçakların önünde asla diz çökmeyeceğiz. Bedenimizi lime lime etseniz tek bir kirpiğimiz sağ kalırsa o bile karşınızda kapanmayacak. Sizin gibi alçaklardan korkmayacak kadar onurlu ve direniş geleneğinden gelen halklar var karşınızda. Bu şekilde toplumu genel korkuyla teslim alacağını düşünüyorsa bu saldırıyı yapanlar, besleyenler ve destekleyenler yanılıyorlar. Acılarımızı yaralarımızı saracağız.



Alçak bir bombadır. Canlı mı olur cansız mı olur alçak bir bombadır. İki peş peşe büyük patlamanın olduğu anlaşılıyor ve kalabalığın en yoğun olduğu bölgede gerçekleştiriliyor ve özellikle ölü sayısı artsın diye tesiri çok yüksek bir bomba kullanılıyor. Tıpkı Suruç’taki gibi, tıpkı Diyarbakır'daki gibi. Arkasındaki güçler ortaya çıkar mı? hayır çıkmaz. çünkü arkasında karanlık bir güç yok, aleni bir güç var. Suruç'taki gibi, Diyarbakır'daki gibi. Yoksa istihbaratın imkanlarının bu kadar güçlü bir devlette bizi gece gündüz izleyen dinleyen takip eden bir devlette bunun bilgisinin olmamasının imkanı var mı?”