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Ankara'daki patlama dünya basınında

Dünya ajansları patlamayı son dakika gelişmesi olarak duyurdu

10 Ekim 2015 14:03

Ankara'da tren garı yakınında meydana gelen ve en az 95 kişinin hayatını kaybettiği, 246 kişinin de yaralandığı patlamayı dünya ajansları son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

Reuters, "Türkiye'nin başkenti Ankara'nın merkezindeki bir kavşakta iki patlamayaşandı. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor" derken, AFP'nin son dakika olarak geçtiği haberde, "Ankara'da tren garı yakınında yaşanan patlamada çok sayıda ölü var" yazıldı.

Guardian: Hükümet yetkilileri olayın bir terör saldırısı olduğunu belirtirken, patlamayı düzenleyenin "intihar bombacısı" olduğu iddialarının araştırldığı ifade edildi.

El Arabiya: Ankara’da Barış mitinginin yapılaması planlanan tren garında patlamalar yaşandı. Bir hükümet yetkilisi patlamanın nedeninin incelendiğini açıkladı.

BBC: Patlamanın yaşandığı yerden geçen fotoğraflarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği görülüyor.

CNN:  Ankara’daki tren garı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırıda düzinelerce kişi yaşamını yitirdi.

Sputnik International: Türkiye'nin başkenti Ankara'da tren istasyonu yakınında 2 patlama meydana geldi. Türk işçi birliklerinin yürüyüşü sırasında meydana gelen patlamada 20 kişi öldü. 50'den fazla ağır yaralı var...

Al- Arabiya English: Türkiye'de devlet tarafından işletilen Anadolu Ajansı patlamanın bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Patlamada 12 ölü 50'nin üzerinde yaralı olduğu bilgisini verdi.

Focus News: Türkiye'de ayrılıkçı grup PKK ile devlet arasında şiddetin sona ermesi çağrısında bulunan bir barış yürüyüşü hedef alındı. Patlamalar başkentin merkez tren istasyonu yakınında gerçekleşti. Patlamada 20 kişi öldü çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı.

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