Polise evlerine alkol yasağı getirildi

Polisevleri'nde alkollü içecek satışı yasaklandı. Yasak geçtiğimiz Cuma günü öğleden sonra uygulanmaya başlandı. Cuma günü Polis Moral Evleri Müdürlüğü'ne bağlı restaurantlara giden polis mensupları ve yakınlarına alkollü içecek verilmedi.

Dün Aydınlık Gazetesi'nden Mehmet Bozkurt'un haberine göre, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (TAPDD) üniversitelerin sosyal tesislerinde uygulamaya konulan alkollü içki yasağı, kamu kurumlarına da yansıdı. Bu kapsamda Türkiye'deki polisevlerinde alkollü içki satışı yasaklandı.

İl ve ilçelerdeki polisevleri de bu tesislerin 'moral eğitim tesisi' statüsünde yer alması nedeniyle TAPDD'ın 'eğitim kurumlarını' kapsayan genelgesine dahil edildi. Geçen hafta sonundan itibaren il ve ilçelerdeki 'moral eğitim tesisi' statüsündeki polisevlerinde alkollü içki sunumu ve satışına yasak geldi.

'Hakim evlerinde alkol yasağı yok'

Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu kararı, kamudaki diğer kurumların 'moral eğitim tesisi' statüsündeki tesislerinde uygulanmaya konulmadı. Adalet Bakanlığı kaynakları, yine 'moral eğitim tesisi' statüsündeki Bakanlığa bağlı kamplar ya da Hakimevlerinde alkol satışı ya da sunumunun yasak olmadığını vurguladılar.

'Eymir Gölü, Bilgi Üniversitesi ve nargile yasağı'

2011 yılında alınan karar gereği, kamp ve eğitim tesislerinin içerisinde bulunan tesislerde uygulamaya başlanan yasak çerçevesinde, ODTÜ'ye bağlı Eymir Gölü yerleşkesindeki tesislerde, Bilgi Üniversitesi'ne bağlı Santral İstanbul'da alkollü içki satışı yasaklanmıştı. Ardından da önceki gün kapalı mekanlarda, nargile içme yasağı getirilmişti.

'Sağlık Bakanlığı genelgeyi beklemeden yasakladı'

Sağlık bakanlığı ise, TAPDD'nin 29 Kasım 2011 tarihli genelgesini beklemeden, kendi bünyesindeki tüm sosyal tesislerde alkol satışını yasaklamıştı. Sağlık Bakanlığı kaynakları, "sağlığa zararlı olduğu" gerekçesiyle, bakanlık bünyesindeki tüm hekimevleri, kamp ve eğitim tesislerinde yaklaşık bir yıl kadar önce, alkol satışının yasaklandığını kaydettiler.

Daha önce de Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun aynı kararına istinaden, üniversitelerin sosyal tesislerine alkollü içki satışı yasağı getirilmişti.

Yayınlanan karar şöyle:

İlk olarak üniversitelerin sosyal tesislerinde başlayan, ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararla kamu kurumlarının eğitim tesislerine de genişletilen TAPDD'nin 29 Kasım 2012 tarihli alkol satış yasağının duyurusu şöyleydi:

"Bilindiği üzere, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun ‘İspirto ve ispirtolu içkilerle diğer maddelerin satışı’ başlıklı 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası “Öğrenci yurtları, spor kulüpleri, hertürlü öğretim ve eğitim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastahane, bezik ve briç salonlarında alkollü içkilerin satışı için ruhsat verilmez. Akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında ise, hacmen % 5 alkolden fazla alkol içeren yüksek alkollü içkilerin satışı için ruhsat verilmez.” hükmünü haiz bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan hükmün uygulanmasıyla ilgili olarak, 28/11/2012 tarih ve 7102 sayılı Kurul Kararında; Kurumumuza yapılan satış belgesi başvurularında, 4250 sayılı Kanunda yer alan ‘her türlü öğretim ve eğitim kurumları’ ile ‘öğrenci yurtları’ ibarelerinin nasıl değerlendirileceği konusu açıklığa kavuşturulmuştur.

Söz konusu Kurul Kararı ile;

-‘Her türlü öğretim ve eğitim kurumları’ ibaresinin ‘doğrudan hizmetin verildiği mekanlar ve/veya açık alanlar ile müstakil olarak bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri, bu kapsamda yerleşke sınırları içinde faaliyet gösteriyorlar ise yerleşke sınırları içi’

-‘Öğrenci yurtları’ ibaresinin ‘doğrudan hizmetin verildiği mekanlar ve/veya açık alanlar ile müstakil olarak bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri’

Şeklinde anlaşılması gerektiğine, uygulamanın bu doğrultuda yapılmasına karar verilmiştir.



