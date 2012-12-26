Alkollü içki tesislerine yeni düzenleme geliyor!

Alkol ve alkollü içki tesisleri için tesis kurma izin belgesi 3 yıl, proje tadilatı izni 12 ay geçerli olacak.

cnnturk.com'da yer alan habere göre, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK) "Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tesis kurma izin belgesi üç yıl geçerli olacak. Bu süre içerisinde deneme üretimine başlayacağına dair yazılı bildirimde bulunmayan firmalar, süre bitiminden önce gerekçelerini içeren dilekçe ile başvurmaları halinde, Kurumca yerinde inceleme yapılacak.

İnceleme sonucunda, projenin tamamlanmama gerekçelerini içeren rapor Kurula sunulacak. Kurulca uygun görülmesi durumunda, bir defaya mahsus, 3 yıllık sürenin sonundan itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık ek süre verilebilecek. Verilen süre içinde projesini tamamlamayan firmaların tesis kurma izin belgesi iptal edilmiş sayılacak ve tahsil edilen tesis kurma izin bedeli iade edilmeyecek.

Proje tadilat izni 12 ay geçerli olacak. Kurulca uygun görülmesi durumunda, bir defaya mahsus, 12 aylık sürenin sonundan itibaren geçerli olmak üzere 6 aylık ek süre verilebilecek. Verilen süre içerisinde tadilatın gerçekleştirilen kısmı izin kapsamında kabul edilecek. Bu durumda tahsil edilen proje tadilat izin bedeli geri verilmeyecek. İzin bedelleri, Kurul Kararının firmalara tebliğ tarihinden itibaren 45 gün içerisinde Kurum hesabına yatırılacak. Bedeli, süresi içerisinde yatırmayan firmaların izinleri iptal edilmiş sayılacak. Tesis kurma ve proje tadilatı için verilen süreler yürürlük tarihinden önce verilmiş izinler de dahil, hangi aşamada olursa olsun verilecek izinler için de geçerli olacak.