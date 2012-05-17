Afyon'da alkol yasağının ilk gününde 25 kişiye toplam 3 bin 380 lira ceza

Afyonkarahisar Valiliği'nin aldığı içki yasağı kararının ilk gününde 25 kişiye 169 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar Valiliği'nin 24 Nisan'da aldığı içki yasağını öngören karar uygulamaya girdi. Uygulamanın ilk gününde park, yol kenarları ve araçlarında alkol alan kişilere ceza uygulandı. Kabahatler Kanunu'na göre 25 kişiye 169'ar lira para cezası kesildi. Valiliğin konuyla ilgili genelgesinde, il sınırları içinde açık alanlarda ve özel araçlarda kullanılan alkolün, istenmeyen durumlara neden olduğu belirtilerek içki içilmesi yasaklanmıştı.

Piknik alanları, gelen tepkiler üzerine alkol yasağı uygulanan alanlardan çıkartılmıştı.