Eymir Gölü'nde alkol yasağı!

Ankara Eymir Gölü'nde bulunan restoranlar ve büfelerde içki satışları durduruldu. ODTÜ kararla ilgili, 'TAPDK ruhsatları iptal etti' açıklaması yaptı.

Başkentlilerin hafta sonu tatilinde akın ettikleri Eymir Gölü’ndeki işletmelerde alkol satışı durdu. İçki satışının durmasıyla ilgili, ODTÜ’nün özel bir karar almadığını kaydeden ODTÜ yetkilileri, uygulamanın Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (TAPDK), işletmelerin içki ruhsatını iptal etmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Geçtiğimiz Pazartesi’den itibaren uygulamaya konan yasağa ilişkin ODTÜ yönetimi şu açıklamayı yaptı:

“ODTÜ Eymir Gölü’nde üniversitemiz tarafından eğitim, araştırma ve spor nitelikli faaliyetler yürütülmektedir. Ancak söz konusu bölge hafta içinde ve hafta sonlarında kamuya açık olduğundan, eğitim ve araştırma tesislerimiz niteliğinde olmayan bu işletmeler, esas itibariyle kurum dışı kullanıcılara hizmet vermektedir. Bu işletmeler bugüne kadar Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan aldıkları ruhsatla hizmet vermişlerdir. Bu ruhsatların yenilenmesi de TAPDK’nın yetkisindedir.”

Eymir Gölü’nde hizmet veren restoran ve büfe işletmecileri, bir haftaya yakındır içki satışını durdurduklarını ifade etti. İşletmeler yasağın kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, “Bizim müşterilerimiz buraya stres atmak, bir şeyler yemek ve içmek için geliyor. Ancak son yasakla birlikte artık gelen geri dönüyor. Müşteri de olmadığı için iki çalışanımızı çıkartmak zorunda kaldık. Şu an önümüzü göremiyoruz. Eğer kısa zaman içerisinde net bir bilgi alırsak, ona göre karar vereceğiz.”

Ankara’nın stresinden uzaklaşmak amacıyla Eymir Gölü’nü tercih ettiklerini belirten İlker Benli adlı vatandaş, içki satılmamasını anlamsız bulduğunu söyledi. Benli, “Burada yıllardır alkol içilir. Ancak bugüne kadar tatsız bir durum yaşanmamıştır. Zaten Göksu ve Mogan gibi çeşitli içkisiz rekreasyon alanları var. Burada alınan kararı art niyetli ve gereksiz buluyorum” dedi.