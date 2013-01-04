Alkollü içkiye ÖTV zammı

Alkollü içkilerde yüzde 2.70'lik ÖTV artışına gidildi. Rakıdaki ÖTV, 77 liradan 79,07 liraya çıktı. Köpüklü şaraplarda 23,19 liradan 23,81 liraya yükseldi.

Sigaranın ardından alkollü içkilerde de vergi artışına gidildi.

Alkollü içkilerden alınan asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları, üretici fiyatlarında 2012 yılının son 6 ayında meydana gelen yüzde 2.70'lik artış çerçevesinde yükseldi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin yayımladığı ÖTV sirkülerinden yapılan derlemeye göre, malttan üretilen biralarda 0,62 lira olan asgari maktu ÖTV tutarı 0,63 liraya, taze üzüm şarabında 3,44 liradan 3,53 liraya, köpüklü şaraplarda 23,19 liradan 23,81 liraya yükseldi.

Rakının ÖTV'si de (muhtevası 2 litreyi geçmeyen ve geçen kaplarda olanlar) 77 liradan 79,07 liraya çıktı.

Likörde ÖTV 102,12 liradan 104,87 liraya, cinde 81,30 liradan 83,49 liraya çıkarıldı.

Alkollü içkilerdeki maktu ÖTV, alkollü ürünlerin sadece içerdiği alkol miktarına uygulanıyor. Örneğin 35'lik rakı, yüzde 45 alkol içeriyor. Maktu ÖTV de bu alkol miktarı üzerinden hesaplanıyor.

Şirketlerin ÖTV artışını ürün fiyatlarına yansıtması bekleniyor.