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Polis, ODTÜ'de 'yasaklı silah'ı kullandı

Ankara'da yapılan eylemlere müdahale eden polisin, Avrupa'nın birçok ülkesinde 'ölümcül' olduğu için kullanımı yasaklanan 'bizmut' kapsülleri de kullandığı görüldü

12 Mart 2014 14:41

Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’ndan polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastane hayatını kaybeden Berkin Elvan için Ankara ’nın dört bir yanında yapılan gösterilere polisin müdahalesi sert oldu.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, polisin bu gösterilere müdahaleleri sırasında Gezi eylemlerinin ilk günlerinde kullandığı ölümcül silah FN-303 silahından çıkan “bizmut” kapsülleri de kullandığı görüldü.

Berkin Elvan’ın ölümünü protesto etmek için dün ODTÜ yerleşkesi içinde toplanan yaklaşık 2 bin öğrenci Başbakanlığa yürümek istedi. Eskişehir yoluna çıkarak yürüyüş başlatan öğrencilere polisin müdahalesi sert oldu. Polis, öğrencilere TOMA ile boyalı su sıktı ve biber gazı ile müdahale de bulundu.

Bu arada polisin Gezi eylemlerinin ilk günlerinde kullandığı FN-303 silahından çıkan bizmut kapsüllerini kullandığı dikkat çekti.

Hürriyet’te yer alan habere göre Ankara polisi, göstericilere müdahalede FN-303 silahından çıkan “bizmut” kapsüllerini kullandı. FN-303 silahı birçok Avrupa ülkesinde ölümcül silahlar kategorisine alınarak yasaklanmıştı. Türkiye ’de ise ilk kez Gezi eylemleri sırasında kullanılmıştı. Polis kapsülü Gezi eylemlerinden sonra tekrar Berkin için yapılan eylemlerde kullandı.

 

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