Polis Müdüründen BDP'lilere: Rica ediyorum tek kişinin burnu kanamasın

Fransa'da öldürülen PKK'lı 3 kadın için Diyarbakır'da düzenlenin protesto yürüyüşünde BDP'li yöneticiler ile polis müdürü arasında ilginç diyalog geçti.

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Süleyman Hançerlioğlu, BDP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gezen’e, "3 insan öldürülmüş onun için açıklama yapıyorsunuz, saygı duyuyorum. Ama rica ediyorum bugün tek bir kişinin burnu kanamasın" dedi.

Felat Bozarslan ve Bayram Bulut'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Diyarbakır’da BDP il teşkilatı tarafından düzenlenen yürüyüş, öğle saatlerinde Bağlar İlçesi Dörtyol Kavşağı’nda başladı. Yaklaşık bin kişilik grubun Nükhet Coşkun Caddesi’nden, Koşuyolu Parkı’na yürümek istemesine polis izin vermedi. BDP’li yetkililerin yürüyüşte ısrar etmesi üzerine Güvenlik Şube Müdürü Süleyman Hançerlioğlu bölgeye gelerek BDP’li yetkililer ile görüştü.

Polis Müdürü Hançerlioğlu, BDP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gezen ile yaptığı görüşmede, yürüyüşte ısrar edilmemesini istedi. BDP’li Gezen’in yürüyüş yapmak için ısrar etmesi üzerine Hançerlioğlu, "Güzergah çok uzun, bu yüzden yol kapanıyor. Grubun içine çok sayıda insan geliyor ve yol tamamen kapanıyor. Bu konu müzakereye de açık değil. Lütfen ısrar etmeyin. Ben BDP yöneticisi olarak sağduyunuza saygı duyarım. Siz burada, 3 insan öldürülmüş onun için açıklama yapıyorsunuz, saygı duyuyorum. Ama bugün burada kötü bir görüntü vermeyelim, sizden rica ediyorum, bugün burada kimsenin burnu kanamasın. Çok rica ediyorum" dedi.

Buna karşılık BDP’li Ahmet Gezen de "Burada hiç bir sorun yaşanmayacak. Size teminat veriyoruz" demesinin ardından Polis Müdürü Hançerlioğlu, şu yanıtı verdi: "Bugünkü konjönktür buna uygun değil. Koşuyolu güzel bir park alanı. Gidin oraya kaç bin toplayabiliyorsanız, hangi anayasal hakkınızı kullanıyorsanız kullanın. Ama bugün burada yürüyüş olmayacak. Siz de duyarlı davranın. İçinde bulunduğumuz bir süreç var. Siz buna uygun davranmak istiyorsunuz. Temennilerinizin hepsine ben de katılıyorum. Bakın hava soğuk. Çoluk, çocuk terliklerle gelmişler, onlara da yazık. Biz bugün her zamankinden daha fazla sağduyuluyuz. Ben de sizin samimiyetinize inanıyorum. Burada kimsenin burnu kanamasın. Burada dağıtmak zorunda kalmayalım."

Daha sonra BDP Genel Başkan yardımcısı Meral Danış Beştaş ve BDP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt, alana gelerek Polis Müdürü Hançerlioğlu ile görüştü. Beştaş, Diyarbakır’ın tüm caddeleri, sokaklarının yasaklandığını söylemesi üzerine Hançerlioğlu, "Diyarbakır’ın sokak yapısalına girersek tam Hazreti Adem’e kadar gitmemiz lazım. Konunun içeriğine ben karışmıyorum" dedi. Beştaş’ın, "Barış sürecinin baltalanmasına karşı buradayız. Birlikte olmamız lazım biliyor musunuz?" sözüne karşılık Hançerlioğlu, "Meral hanım, siz hangi hassasiyetleri taşıyorsanız, fazlası bende var. Ben de aynı hassasiyeti yaşıyorum" diye yanıtladı.

Yapılan görüşmelerin ardından BDP’lilere, kaldırımdan geçerek yolu kapatmamak kaydıyla yürüyüş izni verildi. Yürüyüş sırasında polis yolda güvenlik kordonu oluşturdu ve protestocu grup slogan atarak Koşuyolu Parkı’na kadar yürüdü. Daha sonra toplanan grup Fransa’da öldürülen 3 kadının fotoğraflarıyla yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında güvenlik önlemi alan polisler de kalabalık gruba, Koşuyolu Parkı’na kadar eşlik etti.

Burada toplananlara hitap eden BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, "Bu katliamı işleyenler kimse, en kısa sürede bunun aydınlatılması gerekir. Fransa’da son 2 yıldır Türkiye Cumhuriyeti devletiyle işbirliği halinde KCK operasyonları yapılıyor. KCK adı altında yapılan operasyonlarda tutuklanan Kürt siyasetçilere, Kürt Enformasyon Bürosu’na giriş-çıkışları soruluyor" dedi.

PKK ’lı 3 kadının öldürüldüğü büroya Fransız polisinin 24 saat izlediğini öne süren Beştaş, "Fransa hükümeti bir an önce Kürt halkının, katliamın faillerinin ortaya çıkarılması istemine kulak vermelidir. 3 Kürt kadını asla unutulmayacak. Bunların failinin ortaya çıkarılması zor değil. Bu bir sabotaj, provokasyon, suikasttir. Bu barış ve çözüme sıkılmak istenen bir kurşundur. Ama bu kurşun asla başarıya ulaşamayacaktır" diye konuştu.

Beştaş, hükümetin de Fransa ile işbirliği yaparak, her türlü olanaklarını kullanarak, bu katliamın sorumlularını ortaya çıkarmak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.