Paris'teki saldırının detayları belli oluyor

Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen saldırının ardından olaya ilişkin ilk detaylar açıklanmaya başladı. Polis tarafındna yapılan belirlemeye göre kadınlara toplam 10 kez ateş edilmiş.

Polis tarafından 11 saat süren incelemenin ardından güvenlik bariyerleri altındaki binaya sadece binada oturanların girişine izin verildi.

Fransız haber ajansının haberine göre, kadınlardan birinin kafasına 4 kurşun isabet ederken diğer iki kadın kafalarından 3 kurşunla öldürüldü. Olay yeri inceleme raporuna göre ise, üzerinde manto olan Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez dışarı çıkmaya hazırlanıyordu.

Le Parisien gazetesi olaya ilişkin haberinde kadınlardan ikisinin bir sehpanın ayaklarının arasında, üçüncüsünün ise bir kanepenin yanında uzanmış halde bulunduğu bilgisine yer verildi. Haberde soruşturmaya yakın kaynakların ifadelerine dayanılarak kullanılan silah ya da silahların 7.65 mm kalibrede olduğu belirtildi. Haberde bu kalibredeki silahların boyutları nedeniyle yaygın bir silah olduğuna vurgu yapıldı. Odada, içindeki kıyafetler özenle katlanarak dizilmiş kıyafetler bulunan bir valiz olduğuna dikkat çekildi. Maktullerin içlerinde para ve cep telefonları bulunan el çantalarının alınmamış olması ise hırsızlık ihtimali olmadığının kanıtı olarak değerlendirildi.

Polis de, dış kapıda şifreli bir sistem bulunmasına karşın, binaya giriş-çıkış yapan bir başka kişi ile birlikte postacı, sipariş getiren bir görevli, hatta başka bir bina sakini ile birlikte saldırgan ya da saldırganlar da binaya girmiş olma ihtimali üzerinde duruyor

Cenazeler Türkiye'ye gelecek

Fransız polisinin, otopsinin 10 gün sürebileceğini, kurbanların ailelerine ilettiği de iddia edildi. PKK’ya yakın kaynaklar, ailelerin cenazelerin Türkiye’ye gönderilmesini istediği ifade edildi.