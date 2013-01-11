'Cinayet korkunç, kimin, neden yaptığını öğrenmek için beklemek en doğrusu'

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'te Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda öldürülen üç kadından birini tanıdığını söyledi.

Hollande, Paris'te işlenen cinayetleri “korkunç”olarak niteledi ve “Onlardan birini tanıyorum, düzenli olarak bizimle görüşmeye gelirdi” ifadesini kullandı.

Cinayetlerle ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Hollande, “En doğrusu, kimin ve neden yaptığını öğrenmemiz için beklememiz” diye konuştu.

Paris'te, Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez adlı kadınlar Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda öldürülmüştü.

Cinayetleri protesto etmek için, cumartesi günü Paris'te bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor.