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Demirtaş: Paris'teki saldırı doğrudan Öcalan'a yönelik yapılmıştır

Paris'e acıyı paylaşmak için geldiklerini belirten Demirtaş, 'Şu ülke, bu ülke yaptı demeye gerek yok, kim Kürt'ü esir almak, diz çöktürmek istiyorsa onlar yapmıştır' dedi

11 Ocak 2013 20:54

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 3 kadının öldürülmesi olayında Fransız istihbaratını suçladı, saldırının Abdullah Öcalan'a yapıldığını ileri sürdü.

Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez isimli kadınların "Kürdistan Enformasyon Bürosu"nda silahlı bir saldırı sonucu öldürülmesinin ardından Paris'e gelen BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Eş Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Ahmet Kaya Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Paris'e acıyı paylaşmak için geldiklerini belirten Demirtaş, "Şu ülke, bu ülke yaptı demeye gerek yok, kim Kürdistan;ı ve Kürtleri eziyorsa, Kürt'ü esir almak, diz çöktürmek istiyorsa onlar yapmıştır" dedi.

Demirtaş, Cumhurbaşkanı François Hollande başkanlığındaki sosyalist hükümete de seslenerek, "Yeni işbaşına gelen hükümet, bu katliama ortak olmak istemiyorsa bunun faillerini ortaya çıkarmak zorundadır" diye konuştu.

 

İstihbarat servisini suçladı

 

Fransız istihbarat birimlerinin cinayetlerde kusuru bulunduğunu ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu: "Bu kadar işlek bir caddede, Fransız istihbaratının bilgisi olmadan mantar tabancasının dahi patlatılamayacağı bir yerde, kimse bize 'Fransız istihbaratının bilgisi dışında bu olay olmuştur' demesin. Bu olay faili meçhul, faili gizli bir olay değildir. Paris'in varoşlarında bile Kürtleri izleyip istihbarat toplayan, çocuğundan kadınına, gencinden yaşlısına kadar herkes hakkında hergün fotoğraflarla, video kayıtlarıyla istihbarat toplayan Fransız istihbaratı, Paris;in merkezinde 3 Kürt kadın siyasetçinin infazından bilgisi yoktur demesin kimse bize. Ellerindeki bilgi ve belge neyse derhal kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz."

 

'Öcalan'a yapılan saldırı'

 

Cinayetlerin "örgüt içi infaz" olduğu yönündeki iddialara da değinen Demirtaş, bu olayın "iç infaz, hesaplaşma" denilerek kapatılamayacağını, kapatılmak istenmesi halinde milyonlarca insanla alanlara çıkacaklarını söyledi.

Demirtaş, saldırının "doğrudan Abdullah Öcalan'a yapılmış bir saldırı" olduğunu ileri sürdü.

BDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak da yaptığı konuşmada, Fransız ve Türk hükümetlerinin, cinayetin faillerini çok kısa sürede ortaya çıkarmaları gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Demirtaş ve Kışanak, grupla birlikte cinayetlerin işlendiği "Kürdistan Enformasyon Bürosu"na yürüdü. Bina önüne çiçek bırakan Demirtaş ve Kışanak'a Kürt dernekleri temsilcileri cinayete ilişkin bilgi verdi.

Selahattin Demirtaş burada yaptığı konuşmada ise, cinayetleri "Fransa;nın Roboski'si" şeklinde tanımlayarak, Fransa devletinin cinayeti çözmemesi durumunda, "barış istemiyor" anlamına geleceğini sözlerine ekledi.

 

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