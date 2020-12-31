Pınar Gültekin'in babası, CHP’li Girgin’i işaret etti: Bana “Ailesini rahat bırak” dedi; ilçe başkanını da devreye soktular, Veli Ağbaba ve Özgür Özel’e söyledim

Kızı Pınar Gültekin’in Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesinin ardından CHP’li bir vekilden “davadan vazgeç” telefonu aldığı iddia edilen Sıddık Gültekin açıklamalarda bulundu. "Açıklayacağım kimin bana söylediğini. Zaten kendini açıklıyor." sözleriyle CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'i işaret eden baba Sıddık Gültekin, kendisini arayan vekilin "Davadan vazgeç" demediğini, "Ailesini rahat bırak" dediğini öne sürdü. İlçe başkanının da devreye girdiğini belirten baba Gültekin durumdan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in haberdar olduğunu söyledi.

"Şahitlerim var"

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre Baba Gültekin, "Ayın 4’ünde mahkemeden sonra açıklama yapacağım. Avukatın söylediği bütün kelimeler doğrudur. Ben niye iftira atayım? Hiçbir milletvekilini tanımıyorum. Diyelim ki ben yalan söyledim. Peki bir CHP İlçe Başkanı niye yalan atsın? CHP İlçe Başkanı var ortada. 10 sefer bana söyledi. Şahitler var. Avukatla ben bu konuyu konuştum. 5-6 ay oldu. Ben saklamıştım. Kızımı siyasete alet etmek istemiyorum." dedi.

"Zaten kendini açıklıyor"

Sıddık Gültekin, "Açıklayacağım kimin bana söylediğini. Zaten kendini açıklıyor. Madem ki telefon açmışsın 1,5-2 dakika konuşmuşsun, doğrudur, zaten biz az ve öz konuştuk. Ben o kelimeyi duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Bana demedi ‘davandan vazgeç’. Bana dedi ki; ‘ailesini rahat bırak’. Bizim Doğu ve Güneydoğu’da eskiden kalma ‘kan davaları’ var. Bunlar da tutuşmuşlar. Bu da galiba iyi niyetinden dolayı aracı olmaya çalıştı ama eline yüzüne bulaştırdı." diye konuştu.

"İlçe başkanını devreye soktular, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e söyledim"

Sıddık Gültekin, "Kan kanla temizlenmez. Bunlar tutuşmuşlar. ‘Aşirettir, öldürecekler’. Aileyi korumak için yani bana aileyi rahat bırakmam için teklif edildi. İlçe Başkanı’nı bile devreye soktular. Hatta falan tarihte Ankara’ya gitmemi söylediler. Milletvekiline dediğim şey; ‘Sizin kızınız olsa… Sen ne bunu söylemiş ol, ne ben duymuş olayım’. Aradan 2 ay geçti. İlçe Başkanı, bana bu teklifi tekrar getirdi. Bir sefer değil, iki sefer değil, üç dört sefer. Ben bunu Özgür Özel’e de, Veli Ağbaba’ya da söyledim." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, ismini vermediği CHP Muğla Milletvekili'nin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan vazgeçmesi talebinde bulunduğunu yazdı.

CHP Muğla milletvekilleri konuyla ilgili ortak açıklama yapacaklarını duyurmuştu.

Ailenin avukatı Rezzan Epözdemir, iddiaları doğrulayarak baba Sıddık Gültekin'in 4 Ocak'taki duruşmanın ardından kendisini arayan CHP'li milletvekili ismini açıklayacağını söyledi. CHP Grup Başkanvekili konunun araştırıldığını, gereğinin yapılacağını belirtti.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 4 Muğla vekilinden sadece kendisinin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i taziye için aradığını, davadan çekilmesine yönelik ifadeleri kullanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Girgin en ufak bir imada milletvekilliğinden istifa edeceğini ve HTS kayıtlarını paylaştı.

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