Hürriyet yazarı Çekirge: CHP Muğla Milletvekili, Pınar Gültekin'in babasını arayarak davadan vazgeçmesini istedi

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, ismini vermediği CHP Muğla Milletvekili'nin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan vazgeçmesi talebinde bulunduğunu yazdı.

Çekirge yazısında, "Aslında bu yazının başlığı 'İdealist bir avukatın bir canavarla mücadelesi' olacaktı.Ama son dakika öyle bir haber geldi ki...Tüylerim diken diken oldu. Herkes biliyor...Muğla’da üniversite okuyan genç Pınar, eski sevgilisi Metin Avcı tarafından canlı canlı yakılıp üzerine beton dökülüp katledilmişti.İşte tam onun hikâyesini yazıyordum ki...Bir baktım CHP’nin bir Muğla milletvekili Pınar’ın babasını aramış. Demiş ki: 'Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek...' Babanın cevabı: 'Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp, üzerine beton dökseler bunu ister misiniz?' Doğrusu bu konuşmaya inanamıyorum..." ifadesini kullandı.

Çekirge yazısında şunları kaydetti:

"Bir milletvekili nasıl böyle bir ahlaksız ve insanlık dışı teklifte bulunabilir.Ve öğreniyorum ki katilin annesi Ayten Avcı CHP’nin Muğla’daki bir ilçe yönetim kurulu üyesiymiş. Ve olaydan hemen sonra istifa etmiş.Bu konu mutlak açığa çıkmalıAdı bende olan o CHP milletvekili çıkıp bu yaptığı iğrençliği açıklar mı...Yoksa ya avukatları Dr. Rezan Epözdemir açıklayacak ya da babası Sıddık Bey..Arkadaşlar bu ahlaksız teklif üzerine şu anda canım o kadar yanıyor ki...Bunun devamını pazartesi yazacağım."