Avukat Epözdemir: Baba Sıddık Gültekin, davadan vazgeçmesi için kendisini arayan CHP'li milletvekilinin ismini 4 Ocak’taki duruşma sonrası açıklayacak

Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir, Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'nin iddialarını doğrulayarak, "Baba Sıddık Gültekin, davadan vazgeçmesi için kendisini arayan CHP'li milletvekilinin ismini 4 Ocak’taki duruşma sonrası açıklayacak" dedi.

Çekirge'ye konuşan Epeözdemir, “Evet, Fatih Bey, yazınız doğrudur. Müvekkil (Pınar’ın babası Sıddık Bey) kendisine böyle bir telefonun ve talebin geldiğini söyledi. Hatta telefon numarasını gösterdi, WhatsApp profilinden de baktık. Gerçekten bir milletvekili. Sıddık Bey, kendisine gelen bu talebi refüze ettiğini de söyledi. Ayrıca bununla ilgili kendisiyle başka temaslar da olmuş. Dolayısıyla yazınız içerik itibarıyla doğrudur." diye konuştu.

Epözdemir, "Fakat arayan milletvekilinin ismini kendisi 4 Ocak’taki duruşma sonrasında açıklayacağını söyledi. Bu konuda benden bir hassasiyet rica etti. O nedenle kendisi duruşma sonucunda uygun görürse açıklayacaktır. Görüşmenin muhatabı ben olsaydım, ismi çekinmeden açıklardım. Sonuçta kadın cinayetleri ve şiddet Türkiye’nin kanayan bir yarasıdır. Böyle bir teklif hangi siyasetçiden gelirse gelsin kabul edilemez. Gayri ahlakidir. Fakat isim konusunda muhatap müvekkil olduğu için kendisi açıklayacağını ifade ediyor. Biz de bu iradeye saygı duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, ismini vermediği CHP Muğla Milletvekili'nin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan vazgeçmesi talebinde bulunduğunu yazdı.

CHP Muğla milletvekilleri konuyla ilgili ortak açıklama yapacaklarını duyurmuştu.

TIKLAYIN | Hürriyet yazarı Çekirge: CHP Muğla Milletvekili, Pınar Gültekin'in babasını arayarak davadan vazgeçmesini istedi

TIKLAYIN | Davadan vazgeçmesi için Pınar Gültekin'in babasının CHP'li milletvekili tarafından arandığı iddia edilmişti; Muğla vekilleri ortak açıklama yapacak