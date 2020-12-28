CHP'li Girgin'den yeni açıklama: Pınar Gültekin davasına müdahil olduğuma dair en ufak bir ima ortaya çıkarsa milletvekilliğinden istifa ederim

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, bir CHP Muğla milletvekilinin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i davadan vazgeçmesi için aradığı iddialarına ilişkin yeni açıklama yaptı. Girgin, davaya müdahil olduğuna dair en ufak bir imada milletvekilliğinden istifa edeceğini duyurdu.

Girgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pınar Gültekin’in cenazesinden bir gün sonra (23 Temmuz) mağdur ailesiyle taziye amaçlı aramanın dışında hiçbir diyalogum olmamıştır. Buna rağmen, insani amaçlı bir aramanın bu noktaya gelmesinden şaşkınım. Davaya benim müdahil olduğuma dair en ufak bir kanıt, en ufak bir teknik bulgu, en ufak bir ima ortaya çıkarsa, ben sadece CHP’den değil milletvekilliğinden de istifa edeceğimi taahhüt ederim" dedi.

Ne olmuştu?

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, ismini vermediği CHP Muğla Milletvekili'nin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan vazgeçmesi talebinde bulunduğunu yazdı.

CHP Muğla milletvekilleri konuyla ilgili ortak açıklama yapacaklarını duyurmuştu.

Ailenin avukatı Rezzan Epözdemir, iddiaları doğrulayarak baba Sıddık Gültekin'in 4 Ocak'taki duruşmanın ardından kendisini arayan CHP'li milletvekili ismini açıklayacağını söyledi. CHP Grup Başkanvekili konunun araştırıldığını, gereğinin yapılacağını belirtti.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 4 Muğla vekilinden sadece kendisinin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i taziye için aradığını, davadan çekilmesine yönelik ifadeleri kullanmasının mümkün olmadığını belirtti.

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