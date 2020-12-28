CHP Grup Başkanvekili Özel'den 'Pınar Gültekin' açıklaması: Böyle bir şey varsa parti olarak buna göz yummayız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'in davadan vazgeçmesi için bir CHP Muğla milletvekili tarafından aradığı iddialarına ilişkin olarak, "Böyle bir şey varsa parti olarak buna göz yummayız" açıklamasını yaptı.

İddiaları yazan Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye konuşan Özel, "Fatih Bey, sabah erkenden yazınızı okuduk ve Sayın Genel Başkanımıza sunduk. Kendisi bu olayın bütün detaylarıyla araştırılmasını istedi. Tabii bizim için böyle bir şey kabul edilemez. Bu nedenle 4 Muğla milletvekillerimizle bir videokonferans yaptık. 3’ü aileyi hiç tanımadıklarını söyledi. Birisi ise Pınar’ın babasına telefon açtığını ve taziye maksadıyla olduğunu ama böyle bir konuşma yapmadığını söyledi.” dedi.

Çekirge, "Ben olayı duyduğumda mağdure ailesinin vekili avukat Dr. Rezan Epözdemir’e sordum, kendisi doğruladı." sözlerine Özel'in “Genel Başkanımızdan da aldığımız talimat gereği hem Rezan Bey’le hem de Pınar’ın babasıyla konuşacağız. Sonuçta çıkan gerçeğe göre gereği neyse yapacağız. Elbette böyle bir şey varsa parti olarak buna göz yummayız.” yanıtını verdiğini yazdı.

Ne olmuştu?

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, ismini vermediği CHP Muğla Milletvekili'nin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan vazgeçmesi talebinde bulunduğunu yazdı.

CHP Muğla milletvekilleri konuyla ilgili ortak açıklama yapacaklarını duyurmuştu.

Ailenin avukatı Rezzan Epözdemir, iddiaları doğrulayarak baba Sıddık Gültekin'in 4 Ocak'taki duruşmanın ardından kendisini arayan CHP'li milletvekili ismini açıklayacağını söyledi.

TIKLAYIN | Hürriyet yazarı Çekirge: CHP Muğla Milletvekili, Pınar Gültekin'in babasını arayarak davadan vazgeçmesini istedi

TIKLAYIN | Davadan vazgeçmesi için Pınar Gültekin'in babasının CHP'li milletvekili tarafından arandığı iddia edilmişti; Muğla vekilleri ortak açıklama yapacak

TIKLAYIN | Avukat Epözdemir: Baba Sıddık Gültekin, davadan vazgeçmesi için kendisini arayan CHP'li milletvekilinin ismini 4 Ocak’taki duruşma sonrası açıklayacak