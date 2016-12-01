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Dünya

Pilotla kule arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı; Chapecoense uçağı neden düştü?

Chapecoense futbol takımını taşıyan uçağın düşmesi sonucu 76 kişi yaşamını yitirmişti

01 Aralık 2016 04:35

Brezilya'nın Chapecoense Futbol Takımı'nı taşıyan uçağın düşmesinden hemen önce pilot ile kontrol kulesi arasında geçen telsiz konuşmalarının bir kısmı ortaya çıktı. Kayıtlarda pilot, elektrik arızası ve yakıtın bitmesinden bahsediyor.

Kolombiya’da 76 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasının hemen öncesinde pilot ve kontrol kulesi arasındaki telsiz görüşmelerinin bir bölümünün kayıtları ortaya çıktı.

Kolombiya basınında geniş yer bulan ses kayıtlarında, düşen uçağın Bolivyalı pilotu Miguel Alejandro Quirioga, kazadan önce kule ile yaptığı konuşmada bir elektrikarızasından ve yakıtın bitmesinden bahsediyor.      

Kayıtlarda, kuledeki görevli, uçuş numarasını belirterek “LaMia CP-2933, yaklaşmaktayız, iniş için öncelik istiyoruz, yakıtımız bitmek üzere” diyen Bolivyalı pilot Quirioga’dan, durumu tekrar teyit etmesini istiyor. Pilotun tekrar ve daha endişeli bir ses tonuyla yakıtın bittiğini ve elektriklerin tamamen gittiğini haber vermesi üzerine, kule, pilota radarda görünmediklerini söylüyor ve rotayı istiyor.   

Basında yer alan haberlerde, Chapecoense takımını taşıyan uçağın yanı sıra Viva Colombiya’ya ait başka bir uçağın da acil iniş izni istediği belirtildi.      

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma devam ettiği bildirildi.  

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden ve Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüştü. Kazada 71 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.                

 

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