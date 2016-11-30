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Spor

Pasaportunu unuttu, sakattı uçağa binemedi; Chapecoense'nin ardında bıraktığı hikâyeler!

Kazada hayatını kaybeden Rocha Vieira baba olacağını bir hafta önce öğrendi

30 Kasım 2016 16:18

Brezilya ekibi Chapecoense'nin teknik heyeti ve oyuncularının da hayatını kaybettiği Kolombiya'da gerçekleşen uçak kazası, ardında birçok hazin hikâye bıraktı. Kafilede yer alan Matheus Saroli pasaportunu unuttuğu, Alejandro Martinuccio da sakatlığı bulunduğu için arkadaşlarının yanında değildi.

Chapecoense, son yıllarda gösterdiği performansla Brezilya'nın yükselen değeri olarak dikkati çekiyordu. Yaklaşık 200 bin kişi nüfuslu Chapeco şehrinin takımı, 2009'da dördüncü ligde mücadele ettiği Brezilya'da 2014 yılında birinci lige yükseldi.

43 yıllık tarihinde en iyi sezonunu geçiren Brezilya ekibi, Güney Amerika futbolunun iki numaralı kupası Sudamericana'da final oynamak için yola çıktığı Medellin'e ulaşamadı.

 

Baba olacağını bir hafta önce öğrendi

 

haberler.com'un haberine göre; takımın 22 yaşındaki forvetlerinden Tiago da Rocha Vieira, kazadan bir hafta önce eşinin hamile olduğunu öğrendi.

Baba olacağı haberini öğrendikten sonra yaşadığı sevincin videosu internette paylaşılan Vieira, çocuğunu kucağına alma mutluluğunu ise tadamadı.

Pasaportunu unuttu

 

Chapecoense Teknik Direktörü Caio Junior'un oğlu Matheus Saroli, pasaportunu unuttuğu gerekçesiyle uçağa binemedi.

Babasını kaybeden Saroli, kazanın ardından yaşadığı şoku sosyal medyadaki Facebook hesabından paylaştığı mesajla ifade etti.

 

Sakatlık hayatını kurtardı!

 

Takımın Arjantinli golcüsü 28 yaşındaki Alejandro Martinuccio ise sakatlığı nedeniyle Kolombiya'ya giden kafilede yer almadı.

Martinuccio, Kolombiya basınına yaptığı açıklamada, kaza haberini sabah uyandığında gördüğünü belirterek, takım arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü dile getirdi.

Hayatta kalecinin ayağı kesildi

 

Kaza sırasında uçakta bulunan 77 kişiden 6'sının hayatta kaldığı duyuruldu. Kaleci Jakson Follmann, savunma oyuncusu Helio Zampier Neto ve orta saha oyuncusu Alan Ruschel'in kazadan sağ kurtulan Chapecoenseli futbolcular olduğu bildirildi.

Sağ kalanlar arasında durumu en ağır olan takımın 24 yaşındaki file bekçisi Follmann'ın bir bacağını kaybettiği açıklandı.

 

En kariyerli oyuncu Cleber Santana

 

Milli takımlar düzeyinde az sayıda futbolcusu bulunan Chapecoense'de Avrupa tecrübesine sahip Cleber Santana da forma giyiyordu.

Kazada yaşamını yitirenlerden Santana, İspanya'nın Atletico Madrid ve Mallorca takımlarında mücadele etti.

Taraftarlar statta toplandı

 

Binlerce futbolsever, kazanın ardından ölenleri anmak için takımın stadı Arena Conda'da bir araya geldi.

İspanya'da Barcelona ve Real Madrid başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından birçok takım ise antrenmanları öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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Chapecoenseuçak kazasıKolombiyaMatheus Saroli

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