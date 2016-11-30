Kazadan kurtulan kalecinin bacağı kesildi!

Uçak kazasından sağ kurtulan 5 kişiden biri olan Chapecoense'nin 24 yaşındaki kalecisi Ragnar Follmann'ın sağ bacağı kesildi.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığı, CENIPA ve Federal Polis Teşkilatından yetkililer, araştırmaları izlemek ve yardım etmek için Brezilya Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Medellin'e geldi.

Kolombiya Ulaştırma Bakanı Jorge Eduardo Rojas da, olay yerinde yaptığı açıklamada, kazanın ardından başlatılan araştırmanın bir bölümünün 2-3 gün içinde tamamlanacağını söylemiş, Brezilyalı ve Bolivyalı uzmanları araştırmaya katılmaları için ülkesine davet etmişti.

Genç kalecinin bacağı kesildi

Medellin'deki San Vicente Vakfı Hastanesi, kazadan sağ kurtulan Chapecoense'nin 24 yaşındaki kalecisi Jackson Ragnar Follmann'ın durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Genç kalecinin durumunun kontrol altında olduğunun belirtilen açıklamada, Follmann'ın sağ bacağının kesildiği kaydedildi.