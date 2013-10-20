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Pilot Akpınar: İlk 15 gün bir oda içerisinde tutulduk ve güneş yüzü görmedik

Serbest bırakılan pilot Murat Akpınar, 'Bizim oradan kaçmamız imkansızdı; bunu transferler esnasında fark ettik' dedi

20 Ekim 2013 02:49

Lübnan'da serbest bırakılan Türk pilot Murat Akpınar ile  yardımcısı Murat Ağca'yı taşıyan Katar'a ait özel uçak, Beyrut'taki Refik Hariri  Havaalanı'ndan Türkiye'ye geldi. Başbakan'ın aprondan ayrılmasının ardından basına kısa bir açıklamada bulunan pilot Murat Akpınar, "İlk 1 ay çok zordu. ilk 15 gün bir oda içerisinde tutulduk ve güneş yüzü görmedik. İki kez transfer edildik" dedi.

Lübnan'da kaçırılmalarının ardından, 71 gün sonra serbest bırakılan iki Türk pilotu Murat Akpınar ve Murat Ağca'yı Başbakan Erdoğan karşıladı. Kısa bir sohbetin ardından apronda ayrılan Erdoğan gittikten sonra, basına kısa bir açıklamada bulunan pilot Murat Akpınar şunları söyledi:

 

 'Pilot Murat Akpınar: Kötü muamele görmedik'

 

"İlk 1 ay çok zordu. ilk 15 gün bir oda içerisinde tutulduk ve güneş yüzü görmedik. İki kez transfer edildik. Bu transferler kaçırılma olayı gibiydi; silahlı kişilerce yapıldı. İlk kaçırıldığımızda 1 hafta boyunca havalimanına çok yakın bir yerde tutulduk. Uçak sesi duyuyorduk... Bizim oradan kaçmamız imkansızdı; bunu transferler esnasında fark ettik. Hayatımızı çok zorlaştıracaktı. Sağ kalmamızın tek yolu onlarla iyi geçinmekti ve öyle de oldu. Aralarından biri çocuğunun adını Murat koyacak. Biz onlar için çok şey ifade ettik. Bize asla kötü muamele yapılmadı. Kötü laf, darbe, şidet uygulanmadı. Böyle bir şey uygulansaydı emin olun buraya gelmezdik.

Başbakan'ıın evime yaptığı ziyaret, Cumhurbaşkanı'nın aileleri kabul etmesi bize dayanma gücü verdi. Bu bizi esir alanlar için de değerliydi. Buna göre bir değerlendirme yaptılar ve bu da bize dayanma gücü verdi. Biz dayandık, ailem dayandı ve Türk insanının yapması gerekeni yaptık. Devletin bizim yanımızda olduğunu biliyorduk. Allah herkesten razı olsun.

Sayın Başbakanımız gecenin bu saatine kadar bizi beklemiş. Olayı, başından beri takip ettiğini, biraz uzun sürdüğünü bildiğini söyledi. Daha sonra ayrıntılı görüşeceğiz...

Bizi kurtarmak için bir operasyon yapılmış olsaydı, 100'e yakın insan ölürdü. Bizi orada koruyan insanlar 100 kişinin üzerindeydi. Umudumu asla yitirmedim. Arkamda bu kadar insan var, neden yitireyim..."

Havaalanında Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi İnan Özyıldız ile bir  araya gelen Türk pilotlar, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve aileleriyle  telefonda görüştü. Pilotlar, serbest bırakılmalarında emeği geçen herkese  teşekkür ederek, mutlu olduklarını dile getirdi.

Türk pilotlar akşam saatlerinde Lübnan emniyetine tesl im edilmişti.  Pilotlar, daha sonra Riyak Askeri Havaalanı'ndan kalkan helikopterle başkent  Beyrut'taki Refik Hariri Havaalanı'na ulaşmıştı.

 

'Başbakan Erdoğan: Hoşgeldiniz'

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, pilotlara "geçmiş olsun" ve "hoşgeldiniz" derken, pilotlar  ailelerine sarılarak hasret giderdi. Uçağa girerek kısa bir süre içeride kalan Başbakan Erdoğan, pilotlar  ve aileleri ile uçağın önünde bir süre görüştü.

Karşılamaya, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye  Başkanı Kadir Topbaş, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ve THY Genel Müdürü  Temel Kotil de katıldı. Karşılamayı çok sayıda basın mensubu takip ederken, uçağın gelişi ve  karşılama canlı yayınlarla aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül:(Pilotların eşlerine) Çok sağduyulu davrandınız ve bize yardımcı oldunuz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Lübnan'da serbest bırakılan  Türk pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'nın eşleri ile konuştu.

Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Gül, serbest bırakılan  pilotların eşleri ile telefonda konuştu. Gül, Murat Akpınar'ın eşi Dilek Akpınar  ile Murat Ağca'nın eşi Nur Ağca'yı aradı. Pilotların eşleri ile mutluluklarını paylaşan Cumhurbaşkanı Gül'e,  Dilek Akpınar, "Bizim bayramımız yeni başlıyor" dedi.

Gül, 28 Ağustos'ta Tarabya Köşkü'nde iki pilotun ailelerini kabul  etmiş ve soğukkanlı olmalarını, metanetli davranmalarını ve devlete güvenmelerini  istemişti. Telefonda görüştüğü Dilek Akpınar'a o görüşmeyi hatırlatan Gül, "Siz  de o şekilde davranarak çok sağduyulu davrandınız ve bize yardımcı oldunuz"  diyerek teşekkür etti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Gül, BM Genel Kurul toplantısı için  bulunduğu New York'ta, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmede iki  Türk pilotun serbest bırakılması için İran'ın devreye girmesini istemişti.

TBMM Başkanı Çiçek, pilotların ailelerine geçmiş olsun dileklerini  iletti. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Lübnan'da serbest bırakılan  THY pilotlarının ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanlığı İletişim Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre,  Çiçek, 9 Ağustos'ta Beyrut'ta kaçırıldıktan sonra bir daha haber alınamayan THY  pilotları Murat Ağca ve Murat Akpınar'ın serbest bırakılmasının ardından duyduğu  mutluluğu paylaşmak için pilotların ailelerini aradı.

Ailelere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çiçek, 71 gün boyunca  Lübnan'da bilinmeyen bir yerde rehin tutulan iki pilotun sağ salim dönmelerinin  ülkeye ayrı bir bayram sevinci yaşattığını bildirdi.

TBMM Başkanı Çiçek, şunları kaydetti:

"Başta hükümetimiz ve Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere tüm  yetkilileri tebrik ediyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nda sevinçleri ikiye katlanan  pilotlarımızın ailelerine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Pilotlarımızın,  kaygı verecek bir sorunla karşılaşmadan sağ salim ülkelerine, ailelerine  kavuşmaları, millet olarak hepimizi ziyadesiyle mutlu etmiştir."

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