Pilot Akpınar: İlk 15 gün bir oda içerisinde tutulduk ve güneş yüzü görmedik

Lübnan'da serbest bırakılan Türk pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'yı taşıyan Katar'a ait özel uçak, Beyrut'taki Refik Hariri Havaalanı'ndan Türkiye'ye geldi. Başbakan'ın aprondan ayrılmasının ardından basına kısa bir açıklamada bulunan pilot Murat Akpınar, "İlk 1 ay çok zordu. ilk 15 gün bir oda içerisinde tutulduk ve güneş yüzü görmedik. İki kez transfer edildik" dedi.

Lübnan'da kaçırılmalarının ardından, 71 gün sonra serbest bırakılan iki Türk pilotu Murat Akpınar ve Murat Ağca'yı Başbakan Erdoğan karşıladı. Kısa bir sohbetin ardından apronda ayrılan Erdoğan gittikten sonra, basına kısa bir açıklamada bulunan pilot Murat Akpınar şunları söyledi:

'Pilot Murat Akpınar: Kötü muamele görmedik'

"İlk 1 ay çok zordu. ilk 15 gün bir oda içerisinde tutulduk ve güneş yüzü görmedik. İki kez transfer edildik. Bu transferler kaçırılma olayı gibiydi; silahlı kişilerce yapıldı. İlk kaçırıldığımızda 1 hafta boyunca havalimanına çok yakın bir yerde tutulduk. Uçak sesi duyuyorduk... Bizim oradan kaçmamız imkansızdı; bunu transferler esnasında fark ettik. Hayatımızı çok zorlaştıracaktı. Sağ kalmamızın tek yolu onlarla iyi geçinmekti ve öyle de oldu. Aralarından biri çocuğunun adını Murat koyacak. Biz onlar için çok şey ifade ettik. Bize asla kötü muamele yapılmadı. Kötü laf, darbe, şidet uygulanmadı. Böyle bir şey uygulansaydı emin olun buraya gelmezdik.

Başbakan'ıın evime yaptığı ziyaret, Cumhurbaşkanı'nın aileleri kabul etmesi bize dayanma gücü verdi. Bu bizi esir alanlar için de değerliydi. Buna göre bir değerlendirme yaptılar ve bu da bize dayanma gücü verdi. Biz dayandık, ailem dayandı ve Türk insanının yapması gerekeni yaptık. Devletin bizim yanımızda olduğunu biliyorduk. Allah herkesten razı olsun.

Sayın Başbakanımız gecenin bu saatine kadar bizi beklemiş. Olayı, başından beri takip ettiğini, biraz uzun sürdüğünü bildiğini söyledi. Daha sonra ayrıntılı görüşeceğiz...

Bizi kurtarmak için bir operasyon yapılmış olsaydı, 100'e yakın insan ölürdü. Bizi orada koruyan insanlar 100 kişinin üzerindeydi. Umudumu asla yitirmedim. Arkamda bu kadar insan var, neden yitireyim..."

Havaalanında Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi İnan Özyıldız ile bir araya gelen Türk pilotlar, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve aileleriyle telefonda görüştü. Pilotlar, serbest bırakılmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederek, mutlu olduklarını dile getirdi.

Türk pilotlar akşam saatlerinde Lübnan emniyetine tesl im edilmişti. Pilotlar, daha sonra Riyak Askeri Havaalanı'ndan kalkan helikopterle başkent Beyrut'taki Refik Hariri Havaalanı'na ulaşmıştı.

'Başbakan Erdoğan: Hoşgeldiniz'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, pilotlara "geçmiş olsun" ve "hoşgeldiniz" derken, pilotlar ailelerine sarılarak hasret giderdi. Uçağa girerek kısa bir süre içeride kalan Başbakan Erdoğan, pilotlar ve aileleri ile uçağın önünde bir süre görüştü.

Karşılamaya, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ve THY Genel Müdürü Temel Kotil de katıldı. Karşılamayı çok sayıda basın mensubu takip ederken, uçağın gelişi ve karşılama canlı yayınlarla aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül:(Pilotların eşlerine) Çok sağduyulu davrandınız ve bize yardımcı oldunuz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Lübnan'da serbest bırakılan Türk pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'nın eşleri ile konuştu.

Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Gül, serbest bırakılan pilotların eşleri ile telefonda konuştu. Gül, Murat Akpınar'ın eşi Dilek Akpınar ile Murat Ağca'nın eşi Nur Ağca'yı aradı. Pilotların eşleri ile mutluluklarını paylaşan Cumhurbaşkanı Gül'e, Dilek Akpınar, "Bizim bayramımız yeni başlıyor" dedi.

Gül, 28 Ağustos'ta Tarabya Köşkü'nde iki pilotun ailelerini kabul etmiş ve soğukkanlı olmalarını, metanetli davranmalarını ve devlete güvenmelerini istemişti. Telefonda görüştüğü Dilek Akpınar'a o görüşmeyi hatırlatan Gül, "Siz de o şekilde davranarak çok sağduyulu davrandınız ve bize yardımcı oldunuz" diyerek teşekkür etti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Gül, BM Genel Kurul toplantısı için bulunduğu New York'ta, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmede iki Türk pilotun serbest bırakılması için İran'ın devreye girmesini istemişti.

TBMM Başkanı Çiçek, pilotların ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Lübnan'da serbest bırakılan THY pilotlarının ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanlığı İletişim Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçek, 9 Ağustos'ta Beyrut'ta kaçırıldıktan sonra bir daha haber alınamayan THY pilotları Murat Ağca ve Murat Akpınar'ın serbest bırakılmasının ardından duyduğu mutluluğu paylaşmak için pilotların ailelerini aradı.

Ailelere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çiçek, 71 gün boyunca Lübnan'da bilinmeyen bir yerde rehin tutulan iki pilotun sağ salim dönmelerinin ülkeye ayrı bir bayram sevinci yaşattığını bildirdi.

TBMM Başkanı Çiçek, şunları kaydetti:

"Başta hükümetimiz ve Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere tüm yetkilileri tebrik ediyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nda sevinçleri ikiye katlanan pilotlarımızın ailelerine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Pilotlarımızın, kaygı verecek bir sorunla karşılaşmadan sağ salim ülkelerine, ailelerine kavuşmaları, millet olarak hepimizi ziyadesiyle mutlu etmiştir."