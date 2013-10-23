Peter Jackson, büyük yapımları bırakıyor

Yüzüklerin Efendisi’yle adını duyuran yönetmen Peter Jackson, artık büyük bütçeli işleri arkasında bırakmaya hazırlanıyor. Serinin bir parçası olan Hobbit’in ikinci filmi gösterime girmeye hazırlanırken New Zealand Herald gazetesine bir söyleşi veren Peter Jackson, Hobbit’ten sonra planları arasında yeni bir büyük bütçeli gişe filmi olmadığını anlattı.

“Bir süre için gişe filmlerini bir kenara bırakıp Yeni Zelanda’da geçen hikayeler anlatacağım. Küçük ama bence çok iyi filmler olacak. Önümüzdeki beş yıl boyunca eğlenmek istiyorum ve beyaz perdeye de bunu aktaracağım."

Yani Peter Jackson ‘bağımsız’ ruha dönmeye hazırlanıyor. Malum, yönetmen kariyerine 1994 tarihli ‘Heavenly Creatures’ ile başlamış, 2001’de Yüzüklerin Efendisi’ni çektikten sonra King Kong’a imza atmıştı. Jackson’ın çekeceği söylenen Çanakkale Savaşı filminin ise, sözünü ettiği Yeni Zelanda hikayelerinden biri olup olmadığı merak ediliyor.