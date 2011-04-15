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Kültür-Sanat

Peter Jackson yine Orta Dünya'da

'The Hobbit'in çekimleri sürüyor. Peter Jackson'ın Orta Dünya’ya dönüş fotoğrafları ve görüntüleri yayınlandı.

15 Nisan 2011 03:00

T24 - 'The Hobbit'in çekimleri sürüyor. Peter Jackson'ın Orta Dünya’ya dönüş fotoğrafları ve görüntüleri yayınlandı.

Peter Jackson'ın merakla beklenen filmi 'The Hobbit'in çekimleri Yeni Zelanda'da başladı. 



İki bölüm halinde gösterime girecek olan 'The Hobbit’in ilk fotoğrafları ve görüntüleri yayınlandı.

Jackson'ın yöneteceği ve 500 milyon dolara mal olması beklenen 3 boyutlu serinin ilk filminin 2012 Aralık, ikincisininse 2013 yılında gösterime girmesi bekleniyor. 



Filmde 'Yüzüklerin Efendisi' serisinden Cate Blanchett, Elijah Wood, Christopher Lee, Ian McKellen, Andy Serkis gibi oyuncular da yer alıyor.


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