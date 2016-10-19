Peşmerge komutanı: İki güne kadar Musul'dayız

Musul’un IŞİD’den alınması için başlatılan operasyonda Irak ordusu 2 günde 20 yerleşim bölgesinin geri alındığını açıkladı. Peşmergelerin olduğu Hazır cephesinde top atışları ve patlayıcı temizliği yapılırken Irak ordusunun da Bartella va Hamam Ali ilçelerini IŞİD’den alarak kent merkezine 10 kilometre kadar yaklaştığı iddia edildi. Peşmerge komutanlarından Kerimhan Hurşit ve Cafer Abdullah, 2 güne kadar Musul'da olacaklarını iddia etti.

Musul harekatı başladığı sırada ilk kurtarılan köylerden olan Bedene Keçika köyünde, IŞİD hava operasyonlarında korunmak için tüneller kazdı.

IŞİD ise Musul'la ilgili paylaştığı video şöyle:

Operasyon bölgesinden bildiren Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, bir ucu açık araziye, bir ucu ise köy içindeki bir eve bağlanan tünellerde, çok sayıda yaşam malzemesi, ocak, mutfak, kum torbaları, elektrik donanımı, yatak gibi malzemeler bulundu. Mutfak olarak kullanılan bölümde ise ocağın üzerinde pişirilmiş yemek olduğu dikkati çekti. Tüneller içinde bir de detaylı bir elektrik donanımı vardı. Köy çevresinde güvenlik önlemlerini alan peşmergeler, hala temizlenmemiş tuzaklar bulunduğunu ifade etti.

"İki güne kadar Musul’dayız"

Köye hakim bir yerde bekleyen peşmerge komutanlarından Kerimhan Hurşit ve Cafer Abdullah, harekâtta kendi birliklerinden yaşamını yitiren kimsenin olmadığını söyledi. Peşmerge komutanları, beklenenden hızlı ilerlediklerini, 200 kilometre karelik alanda kontrolü ele aldıklarını belirtti. Peşmerge komutanları kendilerinin Musul kırsalında ön açan operasyonlarının ardından Irak ordusunun, ön saflara geçeceğini ve artık Musul’a dönük operasyonun başlayacağını söylediler. Öte yandan komutanlar "İki güne kadar Musul'dayız" dedi.

Musul'a atılan bildirilerden: IŞİD'e karşı ayaklanın

Irak Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, IŞİD’in elinde bulunan bölgeler üzerinde bildiri atarak halkı örgüte karşı ayaklanmaları çağrısında bulundu. Bildirilerde, “IŞİD’in elinde olan bölgelerdeki halka, örgütün karargah, cephanelik ve toplanma noktalarından uzak durmaları çağrısında bulunuyoruz. IŞİD’le bağlantı halinde olanlara da bir an önce örgüt saflarından ayrılmaları uyarısında bulunuyoruz. Belirttiğimiz süre zarfında ayaklanmaları için halktan hazırlık yapmalarını istiyoruz” denildi. Musul, Havice, Kayım, Ane, Rawe başta olmak üzere çok sayıda bölgeye havadan 17 milyon bildiri atıldığı belirtildi.