Hükümet Sözcüsü: Musul’da Türkiye’yi tehdit eden bir durum olursa müdahaleden çekinmeyiz!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Musul operasyonu ile ilgili olarak “İstediğimizin dışında bir şey yürümüyor. Türkiye'yi tehdit eden bir durum olursa müdahaleden çekinmeyiz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TRT Haber canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'nin Başika'daki varlığı tesadüfen ortaya çıkmış değildir. Tamamen meşrudur. Başika ile ilgili tüm tedbirler alınmıştır, askerlerimizin güvenliği sağlanacaktır.

Musul operasyonunda şu ana kadar Türkiye'nin tezleri dışında bir şey olmadı.

Türkiye'nin Musul'da söz sahibi olmasından birileri rahatsız oluyor. Eninde sonunda bölgedeki bütün denklemlerde Türkiye olacaktır. Bunu ABD de biliyor, Rusya da biliyor.

Bağdat Irak'ın en önemli şehrini (Musul'u) tek kurşun atmadan terör örgütüne teslim etmiştir. Irak hükümeti önce buna cevap versin.

Şu ana kadar Musul'da bizim istediğimizin dışında bir şey yürümüyor. Türkiye'yi tehdit eden bir durum olursa müdahaleden çekinmeyiz. Uluslararası camia Musul'daki yapının korunması için çabalamalı.

Yenikapı ruhunun içinin boşaltılmaması için gayret edeceğiz.

Bakan Işık, "Katılıyoruz" demişti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Musul operasyonuna hava unsurlarımızın katılması yönünde koalisyon güçleriyle mutabakata vardık. Türkiye olmadan, Musul'un geleceğine ilişkin karar almak mümkün değildir" demişti.