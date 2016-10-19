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Erdoğan ve Putin, Musul operasyonunu görüştü

İki lider, telefon görüşmesi gerçekleştirdi

19 Ekim 2016 02:42

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan  ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Musul operasyonu, Suriye'deki kriz ve ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada görüşme için “Irak’ın Musul kentini özgürleştirmek için düzenlenen operasyon değerlendirildi. Liderler, Suriye krizinin çözümü konusunda görüş alışverişinde bulundular” dendi.

Putin’in Suriye’de çözüm için ılımlı muhaliflerin Nusra Cephesi militanları ve bağlantılı örgütlerden ayrılmasını sağlamanın önemine dikkat çektiğini aktaran açıklamada, “10 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilen üst düzey Rus-Türk görüşmelerinin ardından ikili politik, ticari ve ekonomik işbirlikleri konusunda atılabilecek adımlar da değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.

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