Başbakan Yıldırım’dan çelişkili açıklama; Türkiye, Musul operasyonuna katıldı mı katılmadı mı?

AKP grup toplantısında “Operasyonda bizim hava kuvvetlerimiz de yer aldı. 'Musul'da Türkiye'nin işi yok' diyenler, cevabını almıştır” diyen Başbakan Binali Yıldırım, toplantı çıkışında "Şu an oradaki operasyonların detayını bilmiyorum" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’a AKP grup toplantısı çıkışında “Koalisyon güçleri içerisinde havadan müdahalede bizim hava kuvvetlerimiz de yer almıştır. 'Musul'da Türkiye'nin işi yok' diyenler, cevabını almıştır" sözleri soruldu. Yıldırım gazetecilerin sorusunu şöyle cevapladı:

''Şu anda değil. Şu an oradaki operasyonların detayını bilmiyorum. Uçaklarımız kullanıldığı zaman koalisyonun içinde bizimkiler de yer almış olacak. Önemli olan koalisyonun içinde yer almak. Prensip olarak Türkiye'nin koalisyon içinde olması konusunda bir mutabakat var. İstenildiği zaman koalisyonun içinde bizimkiler de yer almış olacak.''