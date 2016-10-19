Türkiye, Musul operasyonuna havadan giriyor; işte ABD ile varılan anlaşmanın detayları

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ile ABD genelkurmay başkanlarının Washington’daki görüşmelerinde Türkiye’nin hava unsurlarıyla Musul operasyonuna katılması konusunda anlaşma sağlandığını söyledi. Anlaşmaya göre, İncirli ve Diyarbakır üssüleri Koalisyon güçleri tarafından operasyonda kullanılacak. Türk jetleri ise Kuveyt'ten kalkarak IŞİD hedeflerini vuracak. İnsansız hava araçları (İHA) ise operasyon da yer almayacak.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Musul operasyonuna hava unsurlarımızın katılması yönünde koalisyon güçleriyle mutabakata vardık. Türkiye olmadan, Musul'un geleceğine ilişkin karar almak mümkün değildir" demişti.

Musul'dan çıkan ilk siviller böyle görüntülendi:

Hürriyet’ten Deniz Zeyrek'in haberine göre, savaşan şahinler, Kuveyt’teki Musul Koalisyon Komuta Merkezi emrine tahsis edildi. Jetlerimiz “Sivil zayiat” riski olan alanlar dışında IŞİD hedeflerini bombalayacak.

"Mutabakat var"

Yıldırım, grup toplantısında Türkiye’nin hava unsurlarının havadan müdahale içinde yer aldığını söyledi. Bu açıklama üzerine, başlangıçta Türk jetlerinin Musul’daki hedefleri bombaladığı yorumları yapıldı. Ancak Yıldırım, grup toplantısı sonrasında TBMM’den ayrılırken sorumuz üzerine, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“(Havadan müdahale) şimdi, şu anda değil, prensip olarak Türkiye’nin koalisyon içinde olması konusunda bir mutabakat var. İhtiyaç duyulduğunda koalisyon içinde bizimkiler de görev alacak. Önemli olan bu koalisyonun içinde yer almaktır.”

Anlaşma Washington'da

Hürriyet'e konuşan Yıldırım, daha sonra yaptığımız telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD genelkurmay başkanlarının Washington’da yaptığı görüşmelerde, Türkiye’nin Musul operasyonuna hava unsurlarıyla katılması konusunda anlaşma sağlandığını söyledi.

Kuveyt'ten komuta

Türkiye ile ABD’nin mutabakata vardığı anlaşmanın detaylarına ulaşıldı. Türkiye, Musul operasyonundaki koalisyon görevlerine savaş uçakları tahsis edecek. Kuveyt’teki harekât komutanlığı operasyon emirlerine Türk jetlerini de dahil edecek. Türk jetleri, sivil zayiat riski olan operasyonlar da ise yer almayacak. Savaşan şahinlerin günde en az 2, en çok 10 uçuş yapması öngörülüyor.

İncirlik ve Diyarbakır var, İHA'lar yok

Anlaşma çerçevesinde Musul operasyonu için İncirlik’teki koalisyon uçakları da kullanılacak. Diyarbakır’daki hava üssü ise Musul’a yönelik hava operasyonunun muhabere, arama ve kurtarma merkezi olacak. Koalisyon, muhabere, arama ve kurtarma unsurları olmadan hiçbir hava operasyonu yürütemiyor. Bu arada, operasyonda kritik rol oynayan insansız hava araçları (İHA) konusunda Türkiye’nin bir katkısı olmayacak. Türkiye’nin PKK ile mücadelede İHA’ları aktif kullanması nedeniyle Ankara, elindeki İHA’ları Musul koalisyonuna vermedi.