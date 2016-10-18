Milli Savunma Bakanı Işık: Musul operasyonuna hava unsurlarımızın katılması yönünde mutabakata vardık

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk ordusunun hava güçlerinin Musul operasyonuna katılımı konusunda koalisyon güçleriyle mutabakata varıldığını söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Işık, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, Işık, Türkiye'nin Musul operasyonuna katılıp katılmayacağı sorusuna, "Musul operasyonuna hava unsurlarımızın katılması yönünde koalisyon güçleriyle mutabakata vardık" yanıtını verdi.

İlerleyen günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak ve Türkiye'nin de davet edildiği Musul toplantısıyla ilgili bir soru üzerine ise Işık, "Musul'daki gelişmelerde ve toplantılarda Türkiye'nin bulunması tabiidir. Türkiye olmadan Musul'un geleceğine ilişkin karar almak mümkün değil" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, gün içinde AKP Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Musul'un Operasyonu'na Türk jetlerinin de katıldığını belirtmişti.

Yıldırım ilerleyen saatlerde ise bu sözlerine "İcap edince olacak zaten. Prensip olarak koalisyonun içinde olmasında mutabakat var" diyerek açıklama getirmişti.

Grup toplantısından sonra bir gazetecinin kendisine, "Grup konuşmanızdaki ifadelerinizden şu an uçaklarımız operasyonun içindeymiş gibi anlaşıldı" demesi üzerine Yıldırım, "İcap edince olacak zaten. Prensip olarak koalisyonun içinde olmasında mutabakat var" ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Henüz yer almadı değil mi?" sorusu üzerine, "Oradaki operasyonların detayını bilmiyorum tabii ama önemli olan koalisyonun içinde olmak" karşılığını verdi.

Öte yandan, Musul'un IŞİD'den temizlenmesinin ardından şehirde istikrarın nasıl tesis edileceği konusunda Fransa'nın başkenti Paris'te bir toplantı düzenleneceği açıklandı.

Perşembe günü düzenlenecek toplantıya Fransa'nın yanı sıra Irak başkanlık edecek. Toplantıya davet edilen ülkeler ise ABD, Türkiye, İngiltere ve Suudi Arabistan.

Ülkeler dışişleri bakanları düzeyinde temsil edilecekler.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, "Zaman kaybedemeyiz. Musul özgürleştirildikten sonra ne olacak? Uzun vadeli istikrarı sağlayacak bir yönetime ihtiyaç var" diye konuştu.

Erdoğan, "Arazideki mücadelede Türkiye de olacak" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim burada tarihi sorumluluğum, mesuliyetim var ve biz burada olacağız. Hem arazide olacağız hem de masada olacağız. Diplomatik görüşmeler sürüyor. Araziye yönelik hazırlığımız devam ediyor" demişti.

Başbakan: Bizimkiler de yer alacak

AKP grup toplantısında “Operasyonda bizim hava kuvvetlerimiz de yer aldı. 'Musul'da Türkiye'nin işi yok' diyenler, cevabını almıştır” diyen Başbakan Binali Yıldırım, toplantı çıkışında "Şu an oradaki operasyonların detayını bilmiyorum" demişti.

Şimdiye kadar neler oldu?

IŞİD'in direniş görmeden ele geçirdiği ve yaklaşık 2 yıldır hakimiyeti altında tuttuğu Musul'un terör milisinden kurtarılması için çoktandır hazırlığının yapıldığı operasyon 16 Ekim'in gece saatlerinde başladı. Operasyona Irak ordusuyla birlikte peşmerge güçleri, Şii ve Sünni milisler de katılıyor. Üç ayrı merkezden yönetilen operasyonun ana üssünün Kuveyt olduğu belirtiliyor. Irak'ta da farklı harekât merkezleri bulunuyor. Bağdat'ta ise Irak Başbakanı İbadi'nin de operasyonu takip ettiği ortak harekât merkezi var. Yetkililer, Peşmerge güçleriyle eş güdümü sağlamak için Erbil'de de bir üs olduğunu ifade ediyor. Mahmur'da ise Ninova Kurtarma Harekât Merkezi bulunuyor.

Koalisyon güçlerinin havadan destek verdiği, 4 bin peşmerge gücünün kara desteği sağladığı operasyonla ilgili açıklama yapan eski Musul Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Esil Nuceyfi , Türkiye'nin eğittiği 2 bin Sünni gücün de operasyonda yer aldığını duyurdu. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ise Musul operasyonuna Türkiye'nin Başika kampında eğitim verdiği 3 bin askerin katıldığını belirtti. Bölgeden gelen haberlere göre, operasyon kapsamında Musul'daki 12 köy IŞİD'den alındı.