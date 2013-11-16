Pervin Buldan'dan Barzani'ye: Bütün kapıları yüzümüze kapattın

Pervin Buldan, Diyarbakır'a gelen Mesud Barzani'ye tepki göstererek, Kürt liderin dün gerçekleştirdikleri Erbil ziyaretinde kendileriyle görüşmediğini ifade etti.
İmralı'ya giden BDP heyetlerinin içinde yer alan Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani'nin Diyarbakır ziyaretine mikroblog sitesi Twitter'dan tepki gösterdi.
Günlerdir ziyarete ilişkin bir açıklama yapmayan Pervin Buldan bugün sessizliğini Twitter 'da bozdu. Pervin Buldan'ın o tweetleri şöyle:
Pervin BULDAN @PervinBuldan Barış sürecini desteklemeye geldiğini söyleyen Sn.Barzani dün Hewler'de bütün kapıları yüzümüze kapattın.
Pervin BULDAN @PervinBuldan Kandil'e giderken tüm arama noktalarında araçlarımız durduruldu saatlerce arandı.
Pervin BULDAN @PervinBuldan Sırrı Süreyya Önder VİP salonuna alınmadı.Kendisine kapıda araç verilmedi.Vekilimiz Cizre minübüsüne binerek kapıdan geçti.